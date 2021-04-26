Украине грозит нападение России из Белоруссии - экс-секретарь СНБО

Украине грозит нападение России из Белоруссии - экс-секретарь СНБО
Фото: mil.ru
В Киеве заподозрили Москву в новой хитрости

На Украине в очередной раз объявили о готовящемся нападении России из Белоруссии. Такое реально, убеждал сограждан в телеэфире бывший секретарь Совета национальной безопасности Александр Данилюк.

По его словам, Москва по-прежнему собирается вторгнуться в Незалежную. И для осуществления своего коварного замысла даже придумала новую хитрость.

У России есть своя стратегия, согласно которой предпринимаются "определенные маневры", отметил экс-секретарь СНБО. И в подтверждение своего заявления добавил, что было несколько сигналов.

Хотя войска и отведены, но планы России остались прежними. Она "может изменить фокус и пытаться достичь того, что хотела, другими путями", отметил Данилюк. Поэтому расслабляться нельзя. Следует быть готовыми к атаке в любой момент, призвал бывший работник Совета национальной безопасности.

Следующий шаг Россия предпримет из Белоруссии. Армия РФ у границ на севере "точно не улучшит ситуацию" на Украине, заключил экс-секретарь СНБО выступая на телеканале "Украина 24.

Не так давно в Киеве уже говорили о признаках готовящейся атаки России на Украину из Белоруссии. Военные учения РФ и Республики в Незалежной сочли за подготовку нападения. Российские и белорусские военные совместно отрабатывали боевые маневры в марте. Они проводили тренировки и с участием вертолетов Ми-8 АМТШ "Терминатор".

Ранее  эстонская разведка предупреждала Украину о нападении России через Белоруссию. В Таллине обнаружили подготовку Москвой военного плацдарма на территории Республики. 

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Приколист
Пожаловаться Ответить
Эстонская разведка - это сильно. Эти врать не будут. Точнее, когда они додумаются, что соврать, вопрос может несколько потерять актуальность.
Гость217648
Пожаловаться Ответить
паслуйте госпада пакровители укроидотов вы что не видите что власть бандерлогии умерает с голоду? уже голюценации без сало и горилки, дайте им уже транш будте таллерантны!
Гость216014
Пожаловаться Ответить
России совершенно незачем нападать. В случае необходимости вся военная инфраструктура Украины может быть уничтожена дистанционно.
Гость217877
Пожаловаться Ответить
Да какая разница, откуда хохлам прилетит - с севера или с юга?
Вопрос стоит в том, что если Россия захочет, прилетит обязательно, и уже не важно откуда.
Вот я поржу, если прилетит с запада)))
Гость209000
Пожаловаться Ответить
Украина - это страна, управляемая тупорылыми свиньями и слюнявого трусливого населения. Какие же они тупые!!!!
1
новости партнеров

В MI6 обеспокоились "ослабевающей" Россией с "безрассудным поведением"

В Лондоне считают, что наша страна переживает сложный период

Изменения с 1 мая: россиян ждут хорошие и плохие новости

Перемены затронут разные сферы жизни

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей