В Киеве заподозрили Москву в новой хитрости

На Украине в очередной раз объявили о готовящемся нападении России из Белоруссии. Такое реально, убеждал сограждан в телеэфире бывший секретарь Совета национальной безопасности Александр Данилюк.

По его словам, Москва по-прежнему собирается вторгнуться в Незалежную. И для осуществления своего коварного замысла даже придумала новую хитрость.

У России есть своя стратегия, согласно которой предпринимаются "определенные маневры", отметил экс-секретарь СНБО. И в подтверждение своего заявления добавил, что было несколько сигналов.

Хотя войска и отведены, но планы России остались прежними. Она "может изменить фокус и пытаться достичь того, что хотела, другими путями", отметил Данилюк. Поэтому расслабляться нельзя. Следует быть готовыми к атаке в любой момент, призвал бывший работник Совета национальной безопасности.

Следующий шаг Россия предпримет из Белоруссии. Армия РФ у границ на севере "точно не улучшит ситуацию" на Украине, заключил экс-секретарь СНБО выступая на телеканале "Украина 24.

Не так давно в Киеве уже говорили о признаках готовящейся атаки России на Украину из Белоруссии. Военные учения РФ и Республики в Незалежной сочли за подготовку нападения. Российские и белорусские военные совместно отрабатывали боевые маневры в марте. Они проводили тренировки и с участием вертолетов Ми-8 АМТШ "Терминатор".

Ранее эстонская разведка предупреждала Украину о нападении России через Белоруссию. В Таллине обнаружили подготовку Москвой военного плацдарма на территории Республики.