Тихановский напомнил Лукашенко про "вопросы к Коле" - видео

Тихановский напомнил Лукашенко про "вопросы к Коле" - видео
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
В Минске раскрыли неизвестные подробности встречи президента с оппозиционерами

Бывший претендент на пост главы Белоруссии Сергей Тихановский предупреждал действующего президента Республики Александра Лукашенко о том, что его детям придется отвечать после смены власти, еще осенью прошлого года. Об этом стало известно из видеокадров со встречи Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО 10 октября 2020 года.

Видео, распространенное телеканалом ОНТ, содержится не обнародованный ранее диалог Тихановского с Лукашенко. Из ролика не ясно, с чего вдруг оппозиционер вспомнил о младшем сыне президента Николае, но вот его слова:

После вас вопросы будут к Коле. Вот это я имел в виду. Вот это моя мысль была. Они будут, эти вопросы к Коле, потом, – сказал Тихановский.

У тебя к Коле никаких вопросов не будет, - ответил Лукашенко.

У меня не будет, – согласился Тихановский.

Он будет обычным гражданином, как и твои дети, – сказал Лукашенко.

Приедут за ним, – предрек Тихановский.

Напомним, на встрече в СИЗО КГБ 10 октября 2020 года, помимо автора проекта "Страна для жизни" Тихановского, присутствовали еще один претендент на пост главы Белоруссии бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и его сын Эдуард, политтехнолог Виталий Шкляров, член президиума координационного совета Лилия Власова, бизнесмен Юрий Воскресенский и др.

В свете раскрытого на днях заговора против Лукашенко, участники которого допускали силовой сценарий смены власти вплоть до убийства президента и его семьи, разговор в СИЗО можно трактовать по-разному. По ОНТ уже показали видео, на котором подозреваемые в готовящемся покушении признали свою вину. По некоторым данным, их деятельность курировал советник президента США Майкл Карпентер, передает телеканал "360".  

После раскрытого заговора Лукашенко сообщил о новом декрете, согласно которому власть в республике в случае устранения действующего президента, перейдет Госсовету.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

гость
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Трактор надо ему на днюху подарить. С большими усищами.
Гость217900
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<цензура> слушать? нашлась робин гуд
Гость217877
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М
дурак все таки усатый,зачем пацана за собой всю карьеру таскал,светил,рекламировал,сейчас если что он под ударом свидомого отребья
тракторист блин
Дурак. Возомнил себя государем, власть по наследству передавать хотел. Династию основать решил.
Не понимает, дурень, что в современном мире все династии вырезаются под корень, если государство слабое.
Вот его и решили вырезать, пока далеко не зашло.
Объединяться нам надо, иначе капец.
М
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дурак все таки усатый,зачем пацана за собой всю карьеру таскал,светил,рекламировал,сейчас если что он под ударом свидомого отребья
тракторист блин
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