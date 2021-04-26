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Бывший претендент на пост главы Белоруссии Сергей Тихановский предупреждал действующего президента Республики Александра Лукашенко о том, что его детям придется отвечать после смены власти, еще осенью прошлого года. Об этом стало известно из видеокадров со встречи Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО 10 октября 2020 года.
Видео, распространенное телеканалом ОНТ, содержится не обнародованный ранее диалог Тихановского с Лукашенко. Из ролика не ясно, с чего вдруг оппозиционер вспомнил о младшем сыне президента Николае, но вот его слова:
– После вас вопросы будут к Коле. Вот это я имел в виду. Вот это моя мысль была. Они будут, эти вопросы к Коле, потом, – сказал Тихановский.
– У тебя к Коле никаких вопросов не будет, - ответил Лукашенко.
- У меня не будет, – согласился Тихановский.
- Он будет обычным гражданином, как и твои дети, – сказал Лукашенко.
- Приедут за ним, – предрек Тихановский.
Напомним, на встрече в СИЗО КГБ 10 октября 2020 года, помимо автора проекта "Страна для жизни" Тихановского, присутствовали еще один претендент на пост главы Белоруссии бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и его сын Эдуард, политтехнолог Виталий Шкляров, член президиума координационного совета Лилия Власова, бизнесмен Юрий Воскресенский и др.
В свете раскрытого на днях заговора против Лукашенко, участники которого допускали силовой сценарий смены власти вплоть до убийства президента и его семьи, разговор в СИЗО можно трактовать по-разному. По ОНТ уже показали видео, на котором подозреваемые в готовящемся покушении признали свою вину. По некоторым данным, их деятельность курировал советник президента США Майкл Карпентер, передает телеканал "360".
После раскрытого заговора Лукашенко сообщил о новом декрете, согласно которому власть в республике в случае устранения действующего президента, перейдет Госсовету.
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