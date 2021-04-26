На Украине сочли плохой идеей приглашать Путина в Киев

На Украине сочли плохой идеей приглашать Путина в Киев
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Незалежная при этом готова продолжать диалог с Россией

Приглашать президента России Владимира Путина на переговоры с его украинским коллегой Владимиром Зеленским в Киев было бы некорректно. Об этом заявил глава офиса лидера украинцев Андрей Ермак. 

Так политик ответил на вопрос журналистов издания Liga.net о том, готов ли Киев позвать российского президента к себе. При этом Ермак отметил, что Украина настроена продолжать контактировать с РФ по вопросу Донбасса. 

Ермак также подчеркнул, что на данный момент переговоры по ТКГ хоть и идут, но ощутимых результатов не приносят. В Незалежной также всерьез разрабатывают вопрос, чтобы договориться с США назначить спецпредставителя от этой страны по урегулированию и прекращению войны в Донбассе. Найти такого человека стороны могут уже совсем скоро. 

Ермак также признался, что до сих пор не исключает возможности заморозки конфликта и построения стены с Донбассом. Однако он надеется, что до такого сценария не дойдет. 

Как напоминает телеканал "360", ранее Зеленский в видео, предназначенном для украинцев, обратился к Путину, предложив встретиться в любой точке Донбасса. В ответ президент РФ справедливо заметил, что обсуждать ситуацию на юго-востоке Украины киевские власти должны с представителями самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. Впрочем, указал Путин, Зеленского в любое время ждут в российской столице, чтобы обсудить двусторонние вопросы. 

Эксперты же обращают внимание на то, что глава Украины не поедет в Москву, потому что его страна намерена продолжать конфликт в Донбассе по указке заокеанских кураторов. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

гость
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Администрацию спросите, приедет к ним хоть кто ни будь, когда ни будь? Ответ будет бы из трех слов.
Гость217648
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для путена зелеша просто шут со сцены и кстате путин уже это говорил ему. укры вы думаете у него есть время ездить на концерт клоуна??? сами там смейтесь вам не привыкать.
Гость205127
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Да какой степени можно отупеть, что бы высказывать такие намерения? Курят непонятно что!
Гость209000
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Ехать в свинарник к американским помойным проституткам??? Они точно тупые!
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