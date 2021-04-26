Польша созывает экстренный консилиум по России

Восточноевропейским партнерам нужно согласовать шаги после выступления президента Чехии

Польша протрубила срочный сбор союзников по Вышеградской группе. Совещание объявлено на уровне премьер-министров. В центре обсуждения – Россия.

"Встреча будет посвящена российским диверсиям в Чехии, эскалация Россией ситуации на Украине и в Белоруссии",

– сообщается в "Твиттере" польского дипломата Шимона Шинковского вель Сенка.

W ramach 🇵🇱 prezydencji w #V4 Premier @MorawieckiM zwołał dziś na godz. 12 pilne spotkanie VTC premierów Wyszehradu.

Spotkanie będzie poświęcone rosyjskim aktom sabotażu w 🇨🇿, eskalacji przez 🇷🇺 sytuacji na Ukrainie i Białorusi i współpracy #V4 we wzmacnianiu bezp. w regionie. — S Szynkowski vel Sęk (@SzSz_velSek) April 26, 2021

На прошлой неделе Прага обвинила Москву в организации взрыва склада боеприпасов во Врбетице в 2014 году и выслала 18 российских дипломатов. Страны-члены Вышеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) поддержали это решение и осудили РФ. Но президент Чехии Милош Земан сломал русофобам всю игру: накануне он выступил с заявлением, в котором усомнился в причастности России к диверсии на оружейном складе, поскольку за минувшие годы даже в закрытых докладах спецслужб подобных подозрений не фиксировалось.

Первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек уже высказал сожаление, что Земан не придержал язык. Теперь восточноевропейским странам нужно срочно скоординировать позицию и понять, как действовать дальше, ведь продолжать голословно обвинять Москву теперь не получится.

Экстренный консилиум Варшавы, Будапешта, Праги и Братиславы на уровне глав правительств назначен в видеорежиме на понедельник, 26 апреля, в 12:00 (13:00 мск).

По оценке официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в данной ситуации чехи пошли на поводу США и в итоге просто опозорились.