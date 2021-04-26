Польша созывает экстренный консилиум по России

Польша созывает экстренный консилиум по России
Фото: artifant/blickwinkel/www.globallookpress.com
Восточноевропейским партнерам нужно согласовать шаги после выступления президента Чехии

Польша протрубила срочный сбор союзников по Вышеградской группе. Совещание объявлено на уровне премьер-министров. В центре обсуждения – Россия.

"Встреча будет посвящена российским диверсиям в Чехии, эскалация Россией ситуации на Украине и в Белоруссии",

– сообщается в "Твиттере" польского дипломата Шимона Шинковского вель Сенка.

На прошлой неделе Прага обвинила Москву в организации взрыва склада боеприпасов во Врбетице в 2014 году и выслала 18 российских дипломатов. Страны-члены Вышеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) поддержали это решение и осудили РФ. Но президент Чехии Милош Земан сломал русофобам всю игру: накануне он выступил с заявлением, в котором усомнился в причастности России к диверсии на оружейном складе, поскольку за минувшие годы даже в закрытых докладах спецслужб подобных подозрений не фиксировалось.

Первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек уже высказал сожаление, что Земан не придержал язык. Теперь восточноевропейским странам нужно срочно скоординировать позицию и понять, как действовать дальше, ведь продолжать голословно обвинять Москву теперь не получится.

Экстренный консилиум Варшавы, Будапешта, Праги и Братиславы на уровне глав правительств назначен в видеорежиме на понедельник, 26 апреля, в 12:00 (13:00 мск).

По оценке официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в данной ситуации чехи пошли на поводу США и в итоге просто опозорились

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

гость
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Бандерлоги с шакалом поdрочат, забрызгают друг друга фонтанами, поорут хлопая себя по жо-пе, испортят воздух и довольные собой уйдут. Круто.
Гость214977
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пускай тунца лососнут продажные поляки
Гость212861
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сами кашу заварили, а щас пытаются сделать хорошую мину при плохой игре, дбл блд)
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