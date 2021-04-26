Работники посольства и консульств США будут ездить в Россию по-новому

В МИД РФ прошла встреча с американским временным поверенным

Для сотрудников посольства и консульств США установили новый порядок поездок в Россию. Информация об этом поступила из Министерство иностранных дел РФ.

В понедельник, 26 апреля, в Москве прошла встреча заместителя главы российского внешнеполитического ведомства и американского поверенного. Они беседовали об отношениях двух стран, указали в МИД.

Представитель США получил официальный документ, в котором сказано об изменениях в существующем порядке поездок сотрудников американских консульств и посольства по РФ. Американцам доведено, что скоро будут приняты и другие решения, о чем посольство США уведомят вовремя, заключили в российском внешнеполитическом ведомстве, передает RT.

На днях посол США прокомментировал свой отъезд из России. Он сказал, что рад возвращению на родину.

Ранее замглавы американского посольства вызывали на ковер в МИД РФ. Подробности не сообщались. 

Полина ДОРОЖКИНА

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