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Для сотрудников посольства и консульств США установили новый порядок поездок в Россию. Информация об этом поступила из Министерство иностранных дел РФ.
В понедельник, 26 апреля, в Москве прошла встреча заместителя главы российского внешнеполитического ведомства и американского поверенного. Они беседовали об отношениях двух стран, указали в МИД.
Представитель США получил официальный документ, в котором сказано об изменениях в существующем порядке поездок сотрудников американских консульств и посольства по РФ. Американцам доведено, что скоро будут приняты и другие решения, о чем посольство США уведомят вовремя, заключили в российском внешнеполитическом ведомстве, передает RT.
На днях посол США прокомментировал свой отъезд из России. Он сказал, что рад возвращению на родину.
Ранее замглавы американского посольства вызывали на ковер в МИД РФ. Подробности не сообщались.
Изменить ситуацию может государство, если предложит комплекс мер