Такое решение приняли власти страны

В Румынии высылают помощника военного атташе РФ Алексея Гришаева. Информация об этом поступила из МИД этой страны.

Сотрудника российского посольства в Бухаресте назвали персоной нон грата румынские власти. За то, что его деятельность и действия якобы не соответствуют положениям Венской конвенции от 1961 года – о дипотношениях.

Рассия уведомлена об этом решении, добавили в МИД Румынии, передают "Известия".

Ранее сообщалось, что Польша созывает экстренное заседание по России. Там соберутся премьер-министры стран-союзниц по Вышеградской группе. Восточноевропейские партнеры хотят согласовать действия после выступления президента Чехии.

Ранее в РФ объявили персонами нон грата пятерых сотрудников посольства Польши. Им дали время до 15 мая, чтобы покинуть нашу страну.