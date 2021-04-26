Белоруссия не планирует отказываться от многовекторности

Несмотря на все перипетии и порой весьма агрессивное поведение ряда стран в отношении белорусского государства, тамошнее руководство не теряет надежды обзавестись друзьями-товарищами, помимо России. С таким заявлением выступил руководитель главного внешнеполитического ведомства республики Владимир Макей.



Высокопоставленный белорус подчеркнул, что наше государство является самым близким и важным союзником Белоруссии, однако ограничиваться тесными взаимоотношениями лишь с одной страной в республике не хотят. Это значит, что белорусское государство продолжит придерживаться тактики многовекторности и поглядывать на запад.

Макей также заверил, что так называемый "восточный вектор" является приоритетным во внешней политике Белоруссии. Но вместе с этим, Минск будет искать пути сближения с державами, которые также имеют серьезный вес на международной арене. В частности, республика рассчитывает наладить отношения с представителями объединенного Запада.

Глава белорусского МИД отметил, что, выстраивая отношения с другими государствами, Минск будет учитывать их отношение к Белоруссии. Дипломат также подчеркнул, что местные власти не рассматривают вариант закрыть белорусские посольства в европейских государствах и на Украине, пишет "Спутник. Белоруссия".

К слову, недавно глава государства Александр Лукашенко ответил на слухи о поглощении Белоруссии Россией. Батька заявил, что цель его поездки в Москву была не в "продаже" страны.