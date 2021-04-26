Страна попала в "цугцванг"

США предупреждают: "Северный поток – 2" на десятилетия сделает Европу политически зависимой от России. Ангела Меркель считает строящийся магистральный газопровод сугубо экономическим проектом, однако даже в ее собственной коалиции критика проекта звучит все громче. Как же противостоять Кремлю, который, по мнению немецкой Die Welt, становится все агрессивнее?

В условиях возрастающей напряженности с Россией проект магистрального газопровода все больше оказывается в центре внимания американского правительства, что, в свою очередь, заводит федеральное правительство ФРГ в ситуацию "цугцванга", отмечает издание.

"США намерены любой ценой воспрепятствовать реализации проекта газопровода, который должен связать Россию и Германию",

– заявляют Джо Байден и другие американские политики. И чем напряженне отношения с Россией, усугубляющиеся заключением кремлевского критика Алексея Навального, а также недавними маневрами войск РФ вдоль границы с Украиной, тем сильнее становится давление США на правительство Германии.

Во фракциях большой коалиции жесткий курс США ведет к осознанию того, что за достройку нитки газопровода общей протяженностью порядка 1200 км нужно будет заплатить высокую, возможно, даже слишком высокую внешнеполитическую цену.

Поэтому Германии необходим план "Б". В этой связи в ХДС (CDU) звучит все больше голосов тех, кто выступает за временную заморозку строительства трубопровода. А в СДПГ (SPD) заявляют, что эксплуатацию газопровода можно увязать с политическими требованиями к России.

"Нам необходимо найти решение, которое бы позволило всем сторонам сохранить лицо, таковым мог бы стать мораторий",

– заявил в интервью газете Die Welt Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter), депутат бундестага от партии ХДС (CDU) и эксперт по внешней политике.

Фракционное большинство, включая таких политиков, как Кизеветтер (Kiesewetter), ранее скептически относилось к подобным решениям. Сейчас же, судя по всему, некоторые из них склонны переосмыслить свою позицию.

Спикер фракции СДПГ (SPD) по внешней политике Нильс Шмид (Nils Schmid) поясняет: "Я не думаю, что проект, столь близкий к завершению, сейчас ещё можно остановить. Кроме того, возникает вопрос, возможно ли для этого в сжатые сроки сформировать политическое большинство. Однако можно увязать эксплуатацию Nord Stream 2 с определенными политическими условиями. Это нам следует ещё обсудить".

Говоря о возможном моратории, немецкие политики соглашаются в том, что подобное решение не будет бесплатным для Германии, последствиями такого моратория могут стать штрафы по договору, ответственность за которые будет нести федеральное правительство. Учитывая то, что на текущий момент морская часть проекта завершена на 95 %, в том случае, если она не будет достроена, речь может идти о миллиардах евро, которые в конечном счете лягут на плечи налогоплательщиков.

"Альтернативой мораторию могло бы стать завершение строительства газопровода, транспортировка газа по которому начнется тогда, когда будут улажены открытые внешнеполитические вопросы",

– предлагает Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter).