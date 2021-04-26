Власти Незалежной собрались перебросить всю воду Днепра в три области страны

Киевский режим передал руководство заблокированным Северо-Крымским каналом Министерству аграрной политики и продовольствия Украины. Об этом сообщил сегодня глава ведомства Роман Лещенко.

По его словам, теперь днепровская вода из СКК будет направлена на нужды Херсонской области. Артерию пустят только для орошения и обеспечения водой представителей сельскохозяйственного сектора региона, а не для российского Крыма, следует из релиза министерства.

Министр отметил, что переход канала в подчинение Минагрополитики обусловлен реализацией нацпроекта властей Незалежной по орошению и мелиорации.

"Основной задачей этого года в вопросе развития ирригационных систем является запуск пилотных проектов в трех областях: Херсонской, Одесской и Николаевской", – заявил пан Лещенко.

Он добавил, что министерство берет на себя "лидерство" в реализации данной реформы.

Руководитель ведомства подчеркнул, что любые другие трактовки причин изменения формы управления Северо-Крымского канала являются беспочвенными.

Также пан Лещенко указал, что воды для крымчан не будет и никаких переговоров на эту тему с Москвой не велось.

Напомним, постмайданные вожди перекрыли СКК в конце весны 2014 г. после того, как жители полуострова на референдуме абсолютным большинством голосов приняли решение о возвращении региона в состава России. С тех пор власти нашей страны работают над решением проблемы водоснабжения республики, в частности, там строятся водоводы.

В свою очередь деятели "революции гидности" сооружают на одном из участков Северо-Крымского канала дамбу, чтобы ни капли днепровской воды не попало на полуостров.

