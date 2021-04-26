Если Незалежная продолжит действовать в том же духе в отношении российских дипломатов, будут новые меры

Сотрудника украинского посольства выслали из России. Москва объявила его persona non grata и вынесла предупреждение Киеву. Если Украина будет действовать в той же манере относительно наших дипломатов, то последуют новые ответные меры. Об этом заявили в МИД России.

Украинскому дипломату"предложено покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 30 апреля с.г. Соответствующая вербальная нота сегодня была направлена Посольству Украины в Москве", говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

Напомним, 19 апреля стало известно о высылке нашего дипломата из Украины. МИД России назвал это "недружественным шагом" со стороны Киева.

Тем временем на фоне дипломатического скандала СМИ обсуждают вероятность визита лидера Украины Владимира Зеленского в РФ 9 мая. Ситуацию прокомментировали и в Кремле. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, никакой конкретики пока нет.