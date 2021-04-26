Россия выслала украинского дипломата и вынесла Киеву предупреждение

Россия выслала украинского дипломата и вынесла Киеву предупреждение
Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Если Незалежная продолжит действовать в том же духе в отношении российских дипломатов, будут новые меры

Сотрудника украинского посольства выслали из России. Москва объявила его persona non grata и вынесла предупреждение Киеву. Если Украина будет действовать в той же манере относительно наших дипломатов, то последуют новые ответные меры. Об этом заявили в МИД России.

Украинскому дипломату"предложено покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 30 апреля с.г. Соответствующая вербальная нота сегодня была направлена Посольству Украины в Москве", говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

Напомним, 19 апреля стало известно о высылке нашего дипломата из Украины. МИД России назвал это "недружественным шагом" со стороны Киева.

Тем временем на фоне дипломатического скандала СМИ обсуждают вероятность визита лидера Украины Владимира Зеленского в РФ 9 мая. Ситуацию прокомментировали и в Кремле. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, никакой конкретики пока нет.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость218284
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Гость218277
В любой другой день но не 9 мая. Нацистов не должно быть на праздновании Победы. Это будет неуважение к ветеранам России и разгорится громадный скандал в России.
Ты дурак
Гость218030
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Гость218277
В любой другой день но не 9 мая. Нацистов не должно быть на праздновании Победы. Это будет неуважение к ветеранам России и разгорится громадный скандал в России.
Украинские дипломаты - нацисты ?
Гость218277
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В любой другой день но не 9 мая. Нацистов не должно быть на праздновании Победы. Это будет неуважение к ветеранам России и разгорится громадный скандал в России.
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