Гримасы Зеленского выдали его отношение к русскому языку

Гримасы Зеленского выдали его отношение к русскому языку
Владимир Зеленский. Фото: Ray Tang/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Лидер Незалежной с кислой физиономией пытался отвечать на неудобные вопросы медиа о возможной встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня ответил на вопросы журналистов о том, каковы будут предположительно темы его возможной очной встречи с главой РФ Владимиром Путиным. Представители СМИ напомнили лидеру украинцев, что сам руководитель России назвал проблемы, которые волнуют Москву, в том числе ущемление русскоязычных и положение православных верующих в соборной.

Отвечая на вопросы, пан Зеленский как-то вдруг весь скукожился, его лицо перекосила странная гримаса, как будто он объелся лимона и ему нужно что-то выдавливать сквозь зубы. Перейдя на русский язык, президент объявил, что на нем никто на Украине никому не запрещают говорить, а у прихожан УПЦ (МП) вообще только одна неприятность – это очереди в храмы перед Пасхой на фоне эпидемии.

"У нас люди свободно говорят, и исторически так сложилось, люди очень грамотные и говорят на разных языках... Сейчас новое поколение, прекрасно все детки говорят по-английски - лучше, чем наше поколение... Все знают русский язык. Но мы помним, что наш государственный язык – украинский", – объявил Владимир Александрович.

Что касается Церкви, он отметил, что она отделена от государства. А так все в Незалежной свободны с выбором – "люди в какую хотят церковь, в такую и ходят", – указал пан Зеленский.


Комментаторы, посмотрев и прослушав украинского лидера, напомнили тому о принятом постмайданными вождями законе, который запрещает использовать русский язык в публичном пространстве, в общении с чиновниками и в обучении, а за его нарушение предусмотрены штрафы. Также наверное только президенту Зеленскому неведомы факты нападения радикалов на храмы УПЦ, как и силовые захваты приходов, особенно на западе страны.

"По лицу видно, как ему хочется говорить о Церкви и русских. Ну и по интонации. Да и смысл говорить, если договариваться не о чем. Зато отвечает частично по-русски. Это должно всех убедить, что никакого ущемления на Украине по языковому признаку нет", – написал военкор Александр Коц в своем телеграм-канале.

На неожиданную мимику бывшего комика обратил внимание и российско-украинский политолог и историк Владимир Корнилов.

"Скажите, а почему Зеленский о возможности встречи с Путиным говорил с таким выражением лица? Это он пытается националистам доказать, как ему омерзительна сама идея такой встречи? Или что он этой физией хотел выразить?" – задался вопросами эксперт в "Фейсбук".

Один из пользователей в комментарии заметил, что ровно такое же выражение лица было и у предыдущего главы соборной – Петра Порошенко.

"Украина – это уныние, безнадега и постоянные унижения, в том числе от т. н. друзей", – считает Александр Носкин.

Впрочем, большинство комментаторов предположили радикальные версии того, что было во рту у Зеленского в момент речи и куда ему реально хотелось сбежать от СМИ лишь не отвечать на вопросы о возможной встрече с Путиным.

Напомним, 22 апреля глава РФ ответил своему украинскому оппоненту на предложение встретиться в любой точке Донбасса для обсуждения ситуации в зоне разграничения сторон. Путин указал Зеленскому, что тему урегулирования конфликта в шахтерском крае он должен обговаривать с руководителями ДНР и ЛНР. А с Россией он может обсуждать лишь двусторонние отношения, ради чего его могут принять в Москве.

На этой встрече Путин готов поднять темы о попытках разрушить русскую православную церковь на Украине, отношение к языку Пушкина и Толстого в соборной, а также к русскоговорящим людям в Незалежной.

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Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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