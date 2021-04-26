В Республике нашли меры в качестве ответа Вашингтону, признавшему геноцид армян

Анкара должна признать Крым российской территорией в ответ Вашингтону после того, как президент США Джо Байден признал геноцид армянского народа в Османской империи. С таким призывом выступила к властям страны турецкая партия Vatan ("Родина"), передает РИА "Новости".

В политдвижении считают, что на "атаку" Белого дома мало отвечать простыми заявлениями, необходимо принять обязательные меры. В частности, Турция должна взять полностью под свой контроль военные базы "Инджирлик" и "Кюреджик", где сейчас располагаются натовские войска, в том числе американские, и израильские.

Причем военным Пентагона отводится всего лишь 15 дней на то, чтобы выехать восвояси.



"Для признания Крыма и Абхазии, а также (самопровозглашенной) Турецкой Республикой Северного Кипра должны быть начаты дипломатические контакты с Россией, Ираном и Азербайджаном", – процитировал генсек партии Озгюром Бурсалы заявление к правительству.

В "Родине" решение Байдена сочли неправомочным, поскольку отсутствует вердикт международного суда по армянскому вопросу в связи с событиями 1915 года.

Партия провела митинг перед генконсульством США в Стамбуле и планирует подобные акции организовать в течение недели в разных городах Турции.

Напомним, 24 апреля Байден впервые в истории США официально признал геноцидом массовые убийства этнических армян в начале XX века в Османской империи. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что американский лидер сделал свой вывод на основе популизме, и Анкара отвергает его.

Добавим, что вопрос нахождение ВВС Пентагона на авиабазе в "Инджирлик" уже обсуждался турецкой стороной, когда Вашингтон отказался поставлять в Республику американские истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 из-за закупок Анкарой у Москвы зенитно-ракетных систем С-400.

Что касается базы "Кюреджик", то здесь по требованию Штатов под предлогом иранской угрозы развернута радиолокационная станция для защиты Израиля. Данная РЛС является непосредственной частью израильской противовоздушной обороны. Она же может использоваться США и коллективным НАТО и против России.

