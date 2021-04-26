Британия ввела санкции против 14 россиян

Лондон наказал неугодных лиц запретом на въезд и заморозкой активов

Власти Великобритании ввели санкционные ограничения в отношении 14 граждан РФ. В "черном списке" оказались 22 человека, в том числе и граждане ЮАР, Южного Судана и латиноамериканских стран. Для них запрещен въезд в страну, а все активы фигурантов, находящиеся в Британии, заморожены.

Так, в перечне содержатся имена чиновников, предпринимателей и владельцев банковских организаций, которые, по информации британского МИД, 14 лет назад стали участниками коррупционной схемы с присвоением государственной собственности на 230 млн долларов.

"Первая волна санкций Великобритании в рамках нового режима нацелена на лиц, причастных к хищению 230 миллионов долларов российской государственной собственности через мошенническую схему возврата налогов, раскрытую Сергеем Магнитским", – говорится на сайте британского кабмина.

В марте в ЕС заявляли, что готовят новые санкции по "европейскому акту Магнитского".

Егор МАЛКОВ

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