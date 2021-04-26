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Анкара намерена приостановить соглашение с Вашингтоном о сотрудничестве в сфере обороны и экономики в ответ на признание президента США Джо Байдена геноцида армян в Османской империи. О таких планах лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщил источник изданию Bloomberg.
По информации агентства, глава Республики планирует собрать заседание правительства, на котором заявит об ответных мерах американской стороне.
В частности, Турция хочет заморозить двустороннее соглашение об обороне и экономическом сотрудничестве. Данный договор, подписанный в 1980-ом, в свое время позволил Анкаре вести совместную работу с Вашингтоном в ходе конфликтов в Сирии и Ираке.
Пакт, являющийся центральным элементом оборонного сотрудничества, предоставляет как Турции, так и США помощь в области безопасности, позволяя обмениваться разведывательными данными, проводить совместные учения и расширять доступ американских военных к турецким авиабазам.
Эрдоган уже заявил, что квалификация Байденом убийств армян в 1915 г. как "геноцид" еще больше ухудшила отношения между государствами после кризиса, возникшего из-за покупки Анкарой российской системы противовоздушной обороны С-400.
Между тем, отмечает издание, турецкий лидер
воздерживается от дальнейшей эскалации
с союзником по НАТО – Штатами, что является признаком того, что Эрдоган опасается подорвать хрупкую экономику своей страны.
Изменить ситуацию может государство, если предложит комплекс мер