Анкара собралась заморозить военный пакт с Вашингтоном - СМИ

Эрдоган намерен объявить об ответной реакции турецкой стороны на признание Байдена геноцида армян

Анкара намерена приостановить соглашение с Вашингтоном о сотрудничестве в сфере обороны и экономики в ответ на признание президента США Джо Байдена геноцида армян в Османской империи. О таких планах лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщил источник изданию Bloomberg.

По информации агентства, глава Республики планирует собрать заседание правительства, на котором заявит об ответных мерах американской стороне.

В частности, Турция хочет заморозить двустороннее соглашение об обороне и экономическом сотрудничестве. Данный договор, подписанный в 1980-ом, в свое время позволил Анкаре вести совместную работу с Вашингтоном в ходе конфликтов в Сирии и Ираке.

Пакт, являющийся центральным элементом оборонного сотрудничества, предоставляет как Турции, так и США помощь в области безопасности, позволяя обмениваться разведывательными данными, проводить совместные учения и расширять доступ американских военных к турецким авиабазам.

Эрдоган уже заявил, что квалификация Байденом убийств армян в 1915 г. как "геноцид" еще больше ухудшила отношения между государствами после кризиса, возникшего из-за покупки Анкарой российской системы противовоздушной обороны С-400.

Между тем, отмечает издание, турецкий лидер воздерживается от дальнейшей эскалации с союзником по НАТО – Штатами, что является признаком того, что Эрдоган опасается подорвать хрупкую экономику своей страны.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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