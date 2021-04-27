От Украины до Канады: какие страны Россия включит в список недружественных

От Украины до Канады: какие страны Россия включит в список недружественных
Фото: pixabay.com
Москва готова дать решительный ответ государствам с антироссийской риторикой

Россия планирует включить в список "недружественных" стран около 10 государств. При этом перечень не станет неожиданностью, поскольку в него попадут страны, которые на протяжении долгого времени вели антироссийскую политику.

Так, в списке рискуют оказаться США, Великобритания, страны Прибалтики. Также "недружественными" могут быть объявлены Украина, Польша, Чехия, Канада и Австралия, сообщают "Известия".

Что касается последствий включения в такой список, главное из них – невозможность для дипмиссий государств нанимать на работу россиян, уточняет URA.ru. Сейчас правительство продолжает работать над списком. Окончательно он еще не утвержден, но это будет сделано в ближайшее время. При составлении будет учитываться история отношений и умение реагировать на возникающие споры и недопонимания. 

"Просто так никого записывать в "недружественные" не будут. Как именно будут действовать данные меры противодействия, также еще прорабатывается", 

– отмечают источники. 

При этом у "недружественных" стран будет возможность покинуть этот список. Это произойдет, если государства откажутся от антироссийской риторики. В целом, в Ассоциации российских дипломатов надеются, что принятые меры временны. 

Напомним, что ранее Владимир Путин заявил, что ряд государств осуществляют весьма недружественные действия в отношении Москвы. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Хохлы- дегенераты
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Гость218030
Проще составить список дружественных свиням стран: Иран, Сев.Корея, Венесуэлла, Сев. Осетия и Абхазия
последние две страны как таковые не существуют но у раши они как бы существуют
Какой скудный мир у хохлобыдла.Еще страны знаешь??А зачем вы хохлосвиньи, продали Сев.Корее двигатели для баллистических ракет?
Хохлы- дегенераты
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Гость 5
Ой,какое горе для Украины!
Да провалитесь вы ПРОПАДОМ со своим русским миром.
"Русский мир никуда не денется", хохляцкий вымрет как мамонты
Гость217877
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Гость 5
Ой,какое горе для Украины!
Да провалитесь вы ПРОПАДОМ со своим русским миром.
Что ж ты так нервничаешь)))
Провокатором твой рагуль выступил (первый), так и обижайся на него.
А россияне просто в тонусе. Каждой свинье в пятачок дают))))
крым наш
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Гость 5
Ой,какое горе для Украины!
Да провалитесь вы ПРОПАДОМ со своим русским миром.
прошипел какел,и погнал на заработки в россию
крым наш
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Гость218030
Проще составить список дружественных свиням стран: Иран, Сев.Корея, Венесуэлла, Сев. Осетия и Абхазия
последние две страны как таковые не существуют но у раши они как бы существуют
404 тоже как бы существует !
Гость215096
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Гость218030
Проще составить список дружественных свиням стран: Иран, Сев.Корея, Венесуэлла, Сев. Осетия и Абхазия
последние две страны как таковые не существуют но у раши они как бы существуют
Свинья - это ты! Заруби это на своей тупой морде и не забывай никогда об этом!
Гость212861
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и правильно, давно пора!
Гость 5
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Ой,какое горе для Украины!
Да провалитесь вы ПРОПАДОМ со своим русским миром.
Гость218605
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Гость218605
Вообще ближе к хрюшкам Украина, как-то и сало чуть ли не герб, да и пасти польских хрюшек национальная традиция. Впрочем, какие национальные традиции, искусственное государства созданное Лениным, большевиками и КПСС на русских, польских, венгерских и других землях..под названием в переводе на русский окраина..
Пасти польских хрюшек для Украины это не традиция - это судьба, впрочем могут там быть и немецкие порося и другие..Хотя...американцы это государство сами пасут...
Гость218605
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Гость218030
Проще составить список дружественных свиням стран: Иран, Сев.Корея, Венесуэлла, Сев. Осетия и Абхазия
последние две страны как таковые не существуют но у раши они как бы существуют
Вообще ближе к хрюшкам Украина, как-то и сало чуть ли не герб, да и пасти польских хрюшек национальная традиция. Впрочем, какие национальные традиции, искусственное государства созданное Лениным, большевиками и КПСС на русских, польских, венгерских и других землях..под названием в переводе на русский окраина..
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