Москва готова дать решительный ответ государствам с антироссийской риторикой

Россия планирует включить в список "недружественных" стран около 10 государств. При этом перечень не станет неожиданностью, поскольку в него попадут страны, которые на протяжении долгого времени вели антироссийскую политику.

Так, в списке рискуют оказаться США, Великобритания, страны Прибалтики. Также "недружественными" могут быть объявлены Украина, Польша, Чехия, Канада и Австралия, сообщают "Известия".

Что касается последствий включения в такой список, главное из них – невозможность для дипмиссий государств нанимать на работу россиян, уточняет URA.ru. Сейчас правительство продолжает работать над списком. Окончательно он еще не утвержден, но это будет сделано в ближайшее время. При составлении будет учитываться история отношений и умение реагировать на возникающие споры и недопонимания.

"Просто так никого записывать в "недружественные" не будут. Как именно будут действовать данные меры противодействия, также еще прорабатывается",

– отмечают источники.

При этом у "недружественных" стран будет возможность покинуть этот список. Это произойдет, если государства откажутся от антироссийской риторики. В целом, в Ассоциации российских дипломатов надеются, что принятые меры временны.

Напомним, что ранее Владимир Путин заявил, что ряд государств осуществляют весьма недружественные действия в отношении Москвы.