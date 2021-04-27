Япония намерена решительно разобраться с "вопросом" по Курилам

Япония намерена решительно разобраться с "вопросом" по Курилам
Фото: www.pixabay.com
Токио продолжает гнуть свою линию

Баталии вокруг наших Курильских островов не утихают. Японцы не оставляют надежд "захватить" эти российские территории. Местный МИД заявил, что не ослабит хватку и продолжит переговоры по данной теме.

В главном внешнеполитическом ведомстве Страны восходящего солнца подчеркнули, что будут и дальше "упорно" вести переговоры по "вопросу принадлежности" островов Курильской гряды.

При этом японцы не собираются отступать от своих позиций и согласны заключить мирный договор с Россией только на устраивающих их условиях.

Российские острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и гряду Хабомаи японская сторона обозначает как "северные территории". В дипведомстве государства отметили, что ситуация вокруг этих земель является самой проблемной в российско-японских отношениях.

Наряду с этим, Токио подчеркивает важность сохранения диалога с нашим государством и развития взаимовыгодных отношений в различных сферах, пишет РИА "Новости".

Примечательно, что некоторые агрессивно настроенные японские обыватели уже готовы отказаться от разговоров и перейти к радикальным действиям. Например, они предлагают заселить близлежащую акваторию акулами-людоедами с тем, чтобы прогнать с островов наших серфингистов, которых в Японии подозревают в тайных спецоперациях по изучению побережья.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Мойдодыр
Пожаловаться Ответить
Если японцы не понимают нормальных слов, то Россия должна найти и применить более убедительные аргументы, например, отказаться от импорта автомобилей. Их конкуренты немцы будут просто в восторге и мы еще с бонусом останемся!!!
1
новости партнеров

Хроника обнищания: россияне стали сильно меньше есть

Изменить ситуацию может государство, если предложит комплекс мер

Изменения с 1 мая: россиян ждут хорошие и плохие новости

Перемены затронут разные сферы жизни

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей