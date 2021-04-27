Токио продолжает гнуть свою линию

Баталии вокруг наших Курильских островов не утихают. Японцы не оставляют надежд "захватить" эти российские территории. Местный МИД заявил, что не ослабит хватку и продолжит переговоры по данной теме.



В главном внешнеполитическом ведомстве Страны восходящего солнца подчеркнули, что будут и дальше "упорно" вести переговоры по "вопросу принадлежности" островов Курильской гряды.

При этом японцы не собираются отступать от своих позиций и согласны заключить мирный договор с Россией только на устраивающих их условиях.

Российские острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и гряду Хабомаи японская сторона обозначает как "северные территории". В дипведомстве государства отметили, что ситуация вокруг этих земель является самой проблемной в российско-японских отношениях.

Наряду с этим, Токио подчеркивает важность сохранения диалога с нашим государством и развития взаимовыгодных отношений в различных сферах, пишет РИА "Новости".

Примечательно, что некоторые агрессивно настроенные японские обыватели уже готовы отказаться от разговоров и перейти к радикальным действиям. Например, они предлагают заселить близлежащую акваторию акулами-людоедами с тем, чтобы прогнать с островов наших серфингистов, которых в Японии подозревают в тайных спецоперациях по изучению побережья.