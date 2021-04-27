Заявления Ирана о попытках России разрушить ядерную сделку вызвали недоумение в Москве

Заявления Ирана о попытках России разрушить ядерную сделку вызвали недоумение в Москве
Фото: Jerzy Dabrowski/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Министр иностранных дел республики распространил личные обиды на внешнеполитические отношения

Россия была одной из наиболее заинтересованных сторон в заключении так называемой "ядерной сделки" Ирана с международным сообществом. Поэтому недавние заявления главы МИД ИРИ Мохаммада Джавада Зарифа вызывают, по меньшей мере, недоумение, сообщил экс-посол РФ в Тегеране Александр Марьясов.

"Никто больше нас не делал для того, чтобы ядерная сделка состоялась",

подчеркнул Марьясов в комментарии "Коммерсанту".

Ранее в СМИ попал фрагмент частной беседы Зарифа с местным корреспондентом. В ней он жаловался на то, что иранское руководство в лице духовного лидера аятоллы Али Хаменеи и Корпуса стражей исламской революции (КСИР) фактически оттеснили дипломатическое ведомство от внешнеполитических вопросов. В частности, решение об участии в военных действиях в Сирии принималось без согласования с МИДом.

Испытывает Зариф обиду и на Москву: дескать, она обсуждала важные вопросы напрямую с КСИР, например, генералом Касемом Сулеймани. При этом на переговорах по согласованию Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе глава российской дипломатии Сергей Лавров даже спросил у Зарифа, есть ли у него полномочия принимать решения от лица официального Тегерана.

По словам иранского министра, Россия в 2015 г. старалась отдалить подписание СВПД и подорвать ядерную сделку Тегерана с шестеркой посредников, так как была не заинтересована в налаживании отношений Ирана с США.

По мнению Марьясова, в речи Зарифа сквозит недовольство собственным руководством, в частности тем, что его мнение не учитывается при формировании внешнеполитической повестки. Участники же "ядерных" переговоров в Вене могут подтвердить – российская делегация делала все, чтобы сделка состоялась.

Об этом говорят и члены американской делегации. По их воспоминаниям, переговоры шли непросто, учитывая разногласия Москвы и Запада по украинскому вопросу, но Сергей Лавров и его заместитель Сергей Рябков "демонстрировали большую вовлеченность в процесс", и во многом благодаря их идеям стороны смогли составить удовлетворяющий всех документ.

Ранее в Иране подтвердили, что Зариф, действительно, говорил слова, попавшие в СМИ, но они, во-первых, не предназначались для публикации, а во-вторых, вырваны из контекста, пишет РИА "Новости".

СВПД был подписан в 2015 г. между Тегераном и "шестеркой" посредников – Москвой, Берлином, Вашингтоном, Лондоном, Парижем, Пекином. В 2018 г. президент США Дональд Трамп вышел из международной сделки в одностороннем порядке.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

гость
Пожаловаться Ответить
Бандерская течька у ваха хоббита началась, каклу видимо вдул и подцепил.
1
новости партнеров

Хроника обнищания: россияне стали сильно меньше есть

Изменить ситуацию может государство, если предложит комплекс мер

Изменения с 1 мая: россиян ждут хорошие и плохие новости

Перемены затронут разные сферы жизни

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей