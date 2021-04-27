Москва продолжит реагировать на недружественные действия других стран у ее границ

Россия будет укреплять собственную оборону так, как считает нужным, без оглядки на мнение других. Об этом заявил глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу во вторник, 27 апреля.

Он отметил, что сейчас чуть ли не каждый иностранный деятель позволяет себе высказать недовольство маневрами Вооруженных сил РФ на территории России и даже сделать "предупреждение" Москве с требованием умерить военную активность.

"Подобные предупреждения мы не приемлем и намерены впредь делать все необходимое для обеспечения безопасности наших границ",

– подчеркнул Шойгу на заседании стран ОДКБ на уровне министров обороны, передает "Интерфакс".

Глава Минобороны РФ, в свою очередь, обратил внимание на переброску американских военных в Европу в рамках учений Defender Europe. Москва продолжает за ними пристально наблюдать. Кстати, состоявшаяся недавно проверка боеготовности ВС РФ на юго-западных рубежах – это реакция России на действия США и НАТО, указал министр.

По словам Шойгу, численность и интенсивность натовских мероприятий в Европе заметно выросли, ведется там и модернизация военной инфраструктуры, пишет РИА "Новости". На этом фоне "подогреваются националистические настроения на Украине". Все это способствует усилению военной опасности, считают в Москве.

Ранее в Крыму состоялись масштабные учения ВС РФ, после чего Шойгу дал приказ армейским подразделениям возвращаться на базы постоянного дислоцирования.

О том, что при общении с Москвой не стоит "хамить", на днях предупредил президент РФ Владимир Путин. Выступая перед Федеральным собранием, он дал сигнал и другим странам, заявив, что Россия хоть и имеет большую выдержку, но перешагнуть "красную черту" никому не позволит. Для тех, кто не понял, эту мысль позже очень доходчиво "разжевал" лидер ЛДПР Владимир Жириновский.