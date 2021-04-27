Шойгу жестко ответил желающим управлять Вооруженными силами РФ

Шойгу жестко ответил желающим управлять Вооруженными силами РФ
Сергей Шойгу. Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Москва продолжит реагировать на недружественные действия других стран у ее границ

Россия будет укреплять собственную оборону так, как считает нужным, без оглядки на мнение других. Об этом заявил глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу во вторник, 27 апреля.

Он отметил, что сейчас чуть ли не каждый иностранный деятель позволяет себе высказать недовольство маневрами Вооруженных сил РФ на территории России и даже сделать "предупреждение" Москве с требованием умерить военную активность.

"Подобные предупреждения мы не приемлем и намерены впредь делать все необходимое для обеспечения безопасности наших границ",

– подчеркнул Шойгу на заседании стран ОДКБ на уровне министров обороны, передает "Интерфакс".

Глава Минобороны РФ, в свою очередь, обратил внимание на переброску американских военных в Европу в рамках учений Defender Europe. Москва продолжает за ними пристально наблюдать. Кстати, состоявшаяся недавно проверка боеготовности ВС РФ на юго-западных рубежах – это реакция России на действия США и НАТО, указал министр.

По словам Шойгу, численность и интенсивность натовских мероприятий в Европе заметно выросли, ведется там и модернизация военной инфраструктуры, пишет РИА "Новости". На этом фоне "подогреваются националистические настроения на Украине". Все это способствует усилению военной опасности, считают в Москве.

Ранее в Крыму состоялись масштабные учения ВС РФ, после чего Шойгу дал приказ армейским подразделениям возвращаться на базы постоянного дислоцирования.

О том, что при общении с Москвой не стоит "хамить", на днях предупредил президент РФ Владимир Путин. Выступая перед Федеральным собранием, он дал сигнал и другим странам, заявив, что Россия хоть и имеет большую выдержку, но перешагнуть "красную черту" никому не позволит. Для тех, кто не понял, эту мысль позже очень доходчиво "разжевал" лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

М
Пожаловаться Ответить
Гость218030
есть еще такая вещь как "право сильного". США имеют это право и контролируют мир на планете.
преступление боснийских сербов против мусульман в косово был серьезным поводом навести порядок среди этого осиного гнезда и предать суду милошевича, устроившего эту резню.
есть нормы и законы а не правила вашего скотного двора и стада шакалов
если бы россия следовала правом первой ночи вашего скотного двора давно бы не было а ваше стадо давно на фарш ушло
как были шакалами так ими и остались бандеровские прихвостни,правильно вас ес к себе не берет,такое <цензура> даже там не нужно
Гость203687
Пожаловаться Ответить
Гость213604
Потому что армия это не лошадь и не олень. Нужно образование, опыт и талант. Откуда это все у чурки кочевника ? Он туалетную бумагу то увидел только в Москве
к сожалению ты не понял. что я написал...
Гость218849
Пожаловаться Ответить
Гость218030
есть еще такая вещь как "право сильного". США имеют это право и контролируют мир на планете.
преступление боснийских сербов против мусульман в косово был серьезным поводом навести порядок среди этого осиного гнезда и предать суду милошевича, устроившего эту резню.
Милошевича так и не смогли осудить. Несколько лет гноили в тюрьме, но так и не смогли сфабриковать хоть сколько нибудь правдоподобные доказательства. Им пришлось его просто убить в тюрьме. Так что по поводу вины Милошевича - нет приговора.
Гость218837
Пожаловаться Ответить
Гость207816
Что министр обороны, что министр иностранных дел. Пугалом работают. Толку от них как от козла молока. Элементарного воспитания не имеют. На них цивилизованные люди смотрят как на дикарей.
То что ты пишешь, это говорит о твоем уровне образования, потому что эти министры прежде всего профессионалы. То что ты ничего не смыслишь и не понимаешь, это твои проблемы дебиленок.
Гость212601
Пожаловаться Ответить
Шойгу нужно было жёстче заявить - о необходимости вывода пендосских войск из Европы и закрытии американских военных баз в радиусе 5000 км от территории России вне территории Пендостана.
Гость218030
Пожаловаться Ответить
М
цивилизационные люди это которые? те что югославию бомбили среди бела дня или те которые обещали вам кружевные труселя и обманули?
есть еще такая вещь как "право сильного". США имеют это право и контролируют мир на планете.
преступление боснийских сербов против мусульман в косово был серьезным поводом навести порядок среди этого осиного гнезда и предать суду милошевича, устроившего эту резню.
КареллГотт
Пожаловаться Ответить
Гость207816
Что министр обороны, что министр иностранных дел. Пугалом работают. Толку от них как от козла молока. Элементарного воспитания не имеют. На них цивилизованные люди смотрят как на дикарей.
Ты погляди, животное, немытое, слюнявое (хотя это не слюни а семенной европейский генофонд), прямо из помойки рассуждает тут о воспитании? Ты бы хоть умывался иногда, а то пахнешь как ваши герои.
ЛГБТ, Гейроссия, Жириновский - пЛидер
Пожаловаться Ответить
hi! Куда еще прется этот всероссийский клоун нетрадиционной ориентации и старый маразматик Фофа Адольфович со своим сосущим ртом. Россияне на митингах ему всегда кричали: "Жириновский- клоун! Уходи!" Правда и Путину доставалось:" Путин - вор! Уходи!" На страна а цирк Шапито.
гость
Пожаловаться Ответить
207816 бандер тебе кастрюля не жмет? член бидона в жо-пе не мешает? яйца за ушами/в тисках не звенят? Ну так и быть сожри навоза и пошел на фуй.
М
Пожаловаться Ответить
Гость207816
Что министр обороны, что министр иностранных дел. Пугалом работают. Толку от них как от козла молока. Элементарного воспитания не имеют. На них цивилизованные люди смотрят как на дикарей.
цивилизационные люди это которые? те что югославию бомбили среди бела дня или те которые обещали вам кружевные труселя и обманули?
1 2 3 Следующая
новости партнеров

Заявления Ирана о попытках России разрушить ядерную сделку вызвали недоумение в Москве

Министр иностранных дел республики распространил личные обиды на внешнеполитические отношения

Изменения с 1 мая: россиян ждут хорошие и плохие новости

Перемены затронут разные сферы жизни

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей