В Кремле прояснили ситуацию вокруг возможной встречи Путина и Зеленского

В Кремле прояснили ситуацию вокруг возможной встречи Путина и Зеленского
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Точки над i расставил Песков

Мировое сообщество с интересом наблюдает за обсуждением перспектив встречи российского лидера Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленский. Последний записал целое видеообращение к нашему президенту. Однако, как заметил Дмитрий Песков, официальные предложения из Киева в Москву так и не поступили.

Пресс-секретарь российского главнокомандующего подчеркнул: если стороны действительно перейдут к обсуждению и подготовке встречи на высочайшем уровне, придется прояснять "много деталей". Высокопоставленный госслужащий напомнил, что Россия не является стороной конфликта на юго-востоке Украины, поэтому обсуждать с ней пути урегулирования ситуации в Донбассе не представляется возможным. При этом украинский лидер, судя по всему, желает переговорить с Владимиром Путиным именно по этому вопросу, пишет РИА "Новости".

В то же время, российская сторона согласна обсуждать с Зеленским только проблемы развития двусторонних отношений. При этом, следует определить, нужно ли сотрудничество и нормальный диалог с Россией украинскому народу. Москва со своей стороны, безусловно, заинтересована в том, чтобы иметь добрососедские отношения с братским государством.

В любом случае, в Москве приветствуют желание руководителя незалежных провести встречу с российским лидером, если тот готов обсуждать реальные проблемы российско-украинских отношений, отмечает "телеканал 360".

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость218030
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я бы сказал так - о чем говорить с отморозком из питерской подворотни ?
у него ни законов, ни понятий.
в 90-<цензура> у бандитов хоть понятия были а у этого ничего.
он же даже не президент а "разводящий", разводит разнве ОПГ и без него действительно в россии может случиться война.
криминальная конечно.
гость
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Не будет этого, может глава наш и не всем хорош, но опускаться так он не будет.
М
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о чем с евреем клоуном можно говорить?
о гастролях квартала 95 по россии?
если бидон копыта не откинет и ветром его не унесет вот с ним и говорите предметно,они ему и укажут что можно и что нельзя
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