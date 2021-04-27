Точки над i расставил Песков

Мировое сообщество с интересом наблюдает за обсуждением перспектив встречи российского лидера Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленский. Последний записал целое видеообращение к нашему президенту. Однако, как заметил Дмитрий Песков, официальные предложения из Киева в Москву так и не поступили.



Пресс-секретарь российского главнокомандующего подчеркнул: если стороны действительно перейдут к обсуждению и подготовке встречи на высочайшем уровне, придется прояснять "много деталей". Высокопоставленный госслужащий напомнил, что Россия не является стороной конфликта на юго-востоке Украины, поэтому обсуждать с ней пути урегулирования ситуации в Донбассе не представляется возможным. При этом украинский лидер, судя по всему, желает переговорить с Владимиром Путиным именно по этому вопросу, пишет РИА "Новости".

В то же время, российская сторона согласна обсуждать с Зеленским только проблемы развития двусторонних отношений. При этом, следует определить, нужно ли сотрудничество и нормальный диалог с Россией украинскому народу. Москва со своей стороны, безусловно, заинтересована в том, чтобы иметь добрососедские отношения с братским государством.

В любом случае, в Москве приветствуют желание руководителя незалежных провести встречу с российским лидером, если тот готов обсуждать реальные проблемы российско-украинских отношений, отмечает "телеканал 360".