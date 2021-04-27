В НОМ объяснили успех самовыдвиженцев на муниципальных выборах 25 апреля

В НОМ объяснили успех самовыдвиженцев на муниципальных выборах 25 апреля
Фото: Андрей Никеричев/АГН Москва
Эксперты подвели итоги голосования и сделали выводы, на что следует обратить внимание наблюдателей в ходе парламентской кампании

Муниципальные выборы, состоявшиеся 25 апреля в ряде регионов России, позволили экспертам сделать выводы о сформированной в стране открытой избирательной системе. Об этом свидетельствует, в частности, успех самовыдвиженцев.

В минувшее воскресенье завершились муниципальные выборы в республиках Дагестан, Карелия, Саха (Якутия), Алтайском, Забайкальском и Хабаровский краях, Амурской, Волгоградской, Курганской, Тверской и Ярославской областях. Они проходили под контролем общественных наблюдателей. В ряде случаев были зафиксированы незначительные нарушения, которые не повлияли на исход голосования. Так, в Ярославской области пришлось аннулировать бюллетени в двух стационарных урнах, поскольку они были плохо опломбированы.

"Там сыграл чисто человеческий субъективный фактор. Под таким пристальным вниманием люди начинают ошибаться. Выявленные нарушения признали и кандидаты, и Областная избирательная комиссия. Правовая оценка проблемным случаям уже дана",

отметил председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Соловьёв.

По его мнению, наблюдатели получили ценный опыт перед работой на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года. Руководители обучающих программ для общественных наблюдателей также смогут подкорректировать план подготовки, чтобы независимое наблюдение к осени стало более квалифицированным.

Аналогичного мнения придерживается и исполнительный директор Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ), член ОП РФ Алёна Булгакова. По ее мнению, на муниципальных выборах общественные наблюдатели "оттачивают" полученные в процессе обучения навыки в преддверии выборов в Госдуму. Что касается внесения дополнений в обучающий курс, то она предлагает уделить больше внимание работе наблюдателей в ходе многодневного голосования.

В целом, эксперты НОМ отметили рост уровня конкуренции на выборах и успех самовыдвиженцев. Это означает, что избирательная система РФ стала более открытой, а граждане отдают голоса не за некоего кандидата от партии, располагающего ее ресурсами, а за конкретного человека, который лично знает нужды своего избирательного округа. 

Ранее общественники запустили программу подготовки независимых наблюдателей для работы на выборах – 2021.

Николай ВИКТОРОВ

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