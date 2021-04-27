Украинский парламентарий нашел способ договориться с РФ

Киев сейчас не может говорить с Москвой на равных. Это признал депутат Верховной рады Роман Костенко. Исправить положение, по его мнению, помогут ракеты, нацеленные на атомные объекты в России.

Собственно, пока Незалежной нечем аргументировать свою позицию на переговорах. Ведь армия России – одна из самых мощных в мире, да еще и обладающая ядерным оружием. Украине тоже нужно новое вооружение. Пусть не ядерное, но такое, которое достанет до АЭС на территории РФ – дальностью примерно до 1 тыс. километров. Это, по словам нардепа, сразу уравняет позиции Киева и Москвы.

"Москва должна знать, что у них есть атомные станции - такие, как у нас была в Чернобыле, и что наши ракеты запросто туда долетят",

– пояснил парламентарий в эфире "4 канала". Он согласился, что угрожать ядерной катастрофой несколько "негуманно". Но других способов урегулировать вопросы с РФ он не нашел.

Взрыв на Чернобыльской АЭС прогремел 35 лет назад – 26 апреля 1986 года. Эта авария стала самой крупной техногенной катастрофой в истории человечества. К памятной дате в России вышел одноименный фильм Данилы Козловского, при съемках которого использовалось множество документальных деталей. А бывший начальник оперативной группы КГБ СССР генерал-майор в отставке Анатолий Ткачук рассказал на днях о версии теракта на АЭС.