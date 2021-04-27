Скандального украинского делегата в ПАСЕ лишили слова на три месяца

Скандального украинского делегата в ПАСЕ лишили слова на три месяца
Фото: Council of Europe Parliamentary/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Ассамблея устала от регулярных антироссийских перформансов Гончаренко

Российская делегация в ПАСЕ во главе с Петром Толстым добилась таки отстранения от микрофона на долгий срок украинского скандалиста Алексея Гончаренко. Посланнику киевского режима в Ассамблее запретили открывать рот в организации в течении трех месяцев из-за его неадекватного поведения в ходе зимней сессии.

Об этом депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко "Евросолидарность" сообщил в своем телеграм-канале.

"Меня лишили слова в ПАСЕ на три месяца из-за доноса председателя российской делегации Толстого по ситуации на зимней сессии", – написал пан Гончаренко.

Судя по всему, это наказание он заслужил за свой спич в адрес главы нашей делегации и другого ее представителя Леонида Слуцкого: "Знаете, господа Слуцкий и Толстой, это там вы – граф Толстой, а вы здесь просто простой".

И ведь это еще не все. Любитель трясти в Ассамблее резиновыми перчатками также добавил, что на июнь перенесено рассмотрение жалобы от президента ПАСЕ Рика Демса. Она связана с недавним выступлением пана Гончаренко в организации, когда он махал там украинским флагом, якобы привезенным из Донбасса. Тогда же будет изучена жалоба из-за вопроса скандалиста канцлеру ФРГ Ангеле Меркель о ее отношении к президенту РФ Владимиру Путину.

Данным феерическим выступлением пан Гончаренко отметился 20 апреля. В ходе того заседания украинцу Дамс не дал договорить и под бурные аплодисменты присутствующих евродепутатов отчитал аки мальчишку, который напроказничал в школе.

Сам Толстой поприветствовал решение ПАСЕ об отстранении "поджигателя" Одессы от права слова, назвав его справедливым.

"Гопника, который не умеет вести себя в приличном обществе, нужно ставить в угол: постоит, подумает над своим поведением", – надеется российский депутат.

Он подчеркнул, что никому негоже оскорблять страну, ее граждан и президента.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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гость
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218957 тебе nиDарасу за 5с хватит и этого. В очко своё затолкаешь.
гость
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Очередной дебил навалил в шальвары в гейпалате. Вырвать язык, в жо-пу затолкать, пусть жестами парашу свою толкает с трибуны.
Гость218957
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Гость205909
для троллинга - слишком толсто, для укродибила - самое то.
для новороссии как-то мелковато, для ватника по 11.80 - вообще смешно
Гость205909
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Гость218957
Российская делегация в ПАСЕ во главе с Петром Толстым добилась таки отстранения от микрофона на долгий срок украинского скандалиста Алексея Гончаренко. Услышав эту новость, ВСУ в панике разбегаются, ополченцы стремительно движутся на Львов.
для троллинга - слишком толсто, для укродибила - самое то.
Гость203687
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Хохлогибоны
Гость218957
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Российская делегация в ПАСЕ во главе с Петром Толстым добилась таки отстранения от микрофона на долгий срок украинского скандалиста Алексея Гончаренко. Услышав эту новость, ВСУ в панике разбегаются, ополченцы стремительно движутся на Львов.
Опползень
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Кого-то это удивляет? Гамадриллы - это новая якобы человеческая общность на месте Украины. Люди из этого свинарника давно сбежали.
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