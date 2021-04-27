Зеленый квадрат Зеленского: украинские СМИ лишили президента лица

Зеленый квадрат Зеленского: украинские СМИ лишили президента лица
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Глава Незалежной проинспектировал укрепрайоны ВСУ вблизи Крыма и анонсировал параллельный нормандскому формат по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский нагрянул сегодня в Херсонскую область, чтобы проверить боевой дух военнослужащих, находящихся в окопах на границе с Крымом, посмотрел на российский полуостров в амбразуру, сделал громкое заявление насчет нормандского формата и разозлил местных журналистов.

Как сообщает агентство УНИАН, офис лидера нации не аккредитовал херсонские СМИ на встречу с Владимиром Александровичем, из-за чего работники медиа устроили протест.

Так, на некоторых сайтах в новостях о приезде главы государства в регион были размещены зеленые квадраты вместо фото пана Зеленского.

"Не было такой команды – организовывать освещение поездки", – заявили в Херсонской облгосадминистрации изданию Depo.Херсон причину отсутствия аккредитации.

В отместку журналисты проиллюстрировали приезд президента зеленым квадратом, вероятно, под цвет его партии "Слуга народа".

Сам пан Зеленский побывал на "передовой", бродил по блиндажам и брустверам без бронежилета и каски, всматривался в границы России в Крыму, проверил готовность бойцов и техники отразить гипотетическую атаку, предупредив, что "войска отходят" (какие, не указал), но армия должна быть начеку, сообщает сайт главы Незалежной.


А затем удивил Москву, Париж и Берлин заявлением о том, что Киев не отказывается от минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, но они должны быть "гибкими". По его мнению, несколько пунктов необходимо обновить, поскольку они тормозят мирный процесс и не работают. Пан Зеленский пожелал создать параллельную реальность.

"Это может быть расширение "нормандского формата", отдельный, параллельный формат с другими странами, с очень серьезными, мощными игроками. Не только потому, что они мощные, а потому, что они изъявляют желание помочь Украине в прекращении войны", – констатировал экс-комик.

Пан Зеленский уже давно носится с идеей переписать минские соглашения, изменив порядок выполнения их пунктов. В недавнем в интервью изданию Financial Times он также предложил расширить число участников переговоров в нормандском формате за счет привлечения США.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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гость
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218030 член в жо-пу засунь обратно, обезьяна, мы те не разрешали еще его вытаскивать!
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
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гость
На рояле он уже играл,
дальше надо на трубе. На кожаной флейте, часов восемь, рабочий день.
Кожаная флейта - это ЗДОРОВО! Но, у Бидона, только на Вальцмана стоит!
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
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Гость218030
а шутки у пригожинских троллей одни и те же.
не смешные, не умные. вам так редко методичку меняют чтоли ?
ЖИД в петле, а ты рядом! Самая лучшая картинка для ЛДНР!
Гость218030
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а шутки у пригожинских троллей одни и те же.
не смешные, не умные. вам так редко методичку меняют чтоли ?
гость
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На рояле он уже играл,
дальше надо на трубе. На кожаной флейте, часов восемь, рабочий день.
Гость217409
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Зе возглавит марш мальчиков-барабанщиков. Девочек не берем. Будет креативно и громко, но немного сексистки.
Гость209000
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На рояле он уже играл, дальше надо на трубе.
гость
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Зачем ему каска, там пусто, к жо-пе надо привязать-гадить. Дух проинспектировал, как бздят славные войны? Мощно бздят, у чехов склады рвутся.
Гость217409
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Новый формат - фортепианный квартет с приболтами.
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