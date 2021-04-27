Немцы одобрили выпад Чехии против России

Немцы одобрили выпад Чехии против России
Ilya Galakhov/www.globallookpress.com
ФРГ готова оказать Праге необходимую помощь

Берлин поддерживает решение чешской администрации о высылке сотрудников дипломатической миссии РФ из Праги. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Напомним, чешская сторона приняла решение о высылке 18 дипломатов РФ, обвиняя их в причастности ко взрыву на складах с боеприпасами, который произошел в Моравии семь лет назад. В ответ Москва приняла решение об объявлении 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата.

По словам главы немецкого внешнеполитического ведомства, Германия выражает "высокую солидарность" с чешскими коллегами и даже готова оказать Праге помощь в этом вопросе.

"Есть разные возможности для реализации такой поддержки", – сообщил министр, отвечая на вопрос о реакции на ситуацию с высылкой сотрудников российских посольств из Чехии и Словакии.

Глава немецкого МИД также отметил, что посол ФРГ в российской столице уже работает над организацией помощи чешскому посольству для того, чтобы поддержать работоспособность дипломатической миссии Праги в РФ, передает РИА "Новости".

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Прага увязла в собственных противоречиях в истории со взрывом боеприпасов. Власти республики продолжают выступать с "путанными комментариями", которые лишены вменяемости.

Некоторые умудрились и выступить с нападками в адрес президента страны Милоша Земана, который посмел призвать дождаться окончания расследования вместо преждевременных угроз Кремлю. В итоге же глава республики столкнулся с обвинением в препятствовании расследованию.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Труба России. Путину труба. Хенде хох. Нихт шисен.
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Блин... Путину же говорили что бабы фашистки предадут. А он: "Моя любимая Ангела! Наша любимая труба! Я согрею тебя газом!" А они считают каждого российского Вовку и Ваньку дурачками и втайне готовят для них коцлагерь и крематорий. Скорее ползите на коленях к хохлам и молите у них прощения пока немецкие штыки не пропороли российские задницы.
Гость219054
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Придурки. Открыли бы просто карту мира и посмотрели-без России никуда. С кем торговать будут с Африкой? В Азии экономически мощный Китай, напротив Штаты. Украина, с большим населением,так она нищая и сама сидит у них на иждивении. Дружить надо с Россией. Не от того что я россиянин, просто это реальность. Как им красиво жилось в 90е, когда Россия сидела на их товарах, обрубят мосты сами сядут в яму.
Гость Пьер Ец
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Какая эта страна Чехия? МИД не сообщая президенту страны высылает дипломатов бездоказательно обвиняя во взрыве. А Призидент говорит уних нет никакой доказательство. Что за бардак не понятно.
Гость203964
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Да Да все тупие, чехи, немци, Украинци, Грузини, японци, американци, британци, руские самие умние просто их незачто <цензура> по всему миру, ну ми же не виновати,
Гость204739
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Гость203964
Да Да все тупие, чехи, немци, Украинци, Грузини, японци, американци, британци, руские самие умние просто их незачто <цензура> по всему миру, ну ми же не виновати,
Все вышеперечисленные страны холопы пендостана, и "поют" одну и ту же песню, так что да - тупые, раз не могут на благо своего народа работать.
Гость203964
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Да Да все тупие, чехи, немци, Украинци, Грузини, японци, американци, британци, руские самие умние просто их незачто <цензура> по всему миру, ну ми же не виновати,
Гость217275
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Б а н д е р о дебил и з м заразен.
гость
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Фашистам будет обратка, тупые как бандеры стали.
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