На Смоленской площади назвали "эксцессом" скандальные высказывания хозяина Белого дома в адрес Путина

Москва предлагала Вашингтону "обнулить" дипломатический конфликт, но администрация президента США Джо Байдена продолжает "скользить по той же наклонной", как и при экс-хозяевах Белого дома Бараке Обаме и Дональде Трампе. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", сообщает РИА "Новости".

По его словам, российские власти готовы к нормализации дипломатических отношений с американской стороной и в качестве первого простого шага можно было бы обнулить те ограничительные меры, которые Вашингтон ввел против сотрудников нашей дипмиссии, а мы в ответ предприняли в отношении работников дипкорпуса США в Москве.

С таким предложением МИД РФ обратился к заокеанским оппонентам сразу же, как только Байден принес присягу в качестве главы государства. Лавров отметил, что об этом он, "не навязываясь", говорил главе Госдепа Энтони Блинкену. Т.е. нужно все исправить, что натворил экс-президент Обама, буквально покидая Овальный кабинет. За пару недель до своего ухода тот, "хлопая дверью, срывая раздражение, арестовал российскую собственность, нарушая все Венские конвенции, выгнал российских дипломатов", напомнил министр.

Он отметил, что его беседа с американским коллегой была доброжелательной и прагматичной. Россия выразила желание подождать, пока Байден сформирует полностью свое правительство, чтобы начать контактировать и, в первую очередь, разрешить дипломатический кризис. Однако затем пошла "цепная реакция", ставшая продолжением политики Обамы, а после него и Трампа – санкции Штатов и ответ РФ.

"Но американцы на этом не успокоились. Мы видим, что администрация Байдена тоже продолжает по этой наклонной плоскости скользить", - подчеркнул Лавров.

Также министр назвал "эксцессом" хамский выпад действующего лидера США в адрес Путина. Тем не менее Москва позитивно восприняла предложение Байдена провести саммит с президентом РФ на нейтральной территории.

"Мы хотим понять все аспекты этой инициативы, изучением которой мы сейчас и занимаемся", – констатировал шеф отечественной дипломатии.

Ранее сегодня французская Le Monde вышла со статьей, в которой авторы издания подсчитали, что со времен Обамы, который в январе 2017 г. выслал из США 35 российских дипломатов, обвиненных во вмешательстве в президентские выборы в Штатах, не менее 309 сотрудников дипмиссий Россиивынуждены были покинуть территорию Европы и Северной Америки. Или ожидают выезда на Родину с учетом последнего скандала, устроенного властями Чехии из-за взрывов на оружейных складах во Врбетице в 2014 г.

