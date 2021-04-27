Кулеба назвал "красной линией" переговоры с лидерами ЛДНР

Кулеба назвал "красной линией" переговоры с лидерами ЛДНР
Дмитрий Кулеба. Фото: Fabrizio Bensch/www.globallookpress.com
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Киев не собирается разговаривать с "марионетками"

Украинская сторона ни в коем случае не станет вести диалог с лидерами ЛНР и ДНР. Соответствующее заявление сделал сегодня, 27 апреля, глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба.

По словам министра, прямые переговоры с главами самопровозглашенных республик являются "красной линией", пределы которой Киев не переступит. Сам президент Владимир Зеленский "очень тверд" в этом вопросе.

"Мы знаем, что это Россия совершила нападение. Ключ от урегулирования конфликта нужно искать в Москве. Мы не собираемся разговаривать с их марионетками", – сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства в эфире телеканала BBC News World.

Также Кулеба отметил, что для завершения донбасского конфликта необходим прямой диалог между президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским. Основная цель Киева, сообщил министр, заключается в проведении Нормандских переговоров, однако российский лидер "избегает" участия в четверке. Именно поэтому Зеленский готов к очной встрече.

"РФ остается единственным государством, не выполнившим взятые на себя обязательства. Мой президент готов лично встретиться с Путиным для обсуждения того, как убрать РФ из Украины, деоккупировать территории и добиться мира", – заявил министр.

Отвод российских войск от границ с Украиной глава МИД назвал "победой" Киева. Тем не менее, "угроза не исчезла", так как, по словам Кулеба в настоящее время сохраняется угроза повторного стягивания российской армии к тем же позициям.

Ранее Кулеба призвал Запад отключить Россию от межбанковской системы SWIFT.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость219128
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Россия совершила нападение? То есть Россия бомбила Донецкие республики, совершила вооруженный переворот,сожгла Дом профсоюза и тд. А бедненькая Украина только защищалась.Не пройдет такой подход .
гость
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Xye6a ты сам марионетка, сидишь на членах пендохозяев они тебя вертят и крутят как им надо.
Гость209000
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У этого уродца рожа подростка-онаниста: тупая, озабоченная и безмысленная. Ну для такой помойки - классический мыныстер.
зеленскому первому сообщите пожалуйста
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cвидомые не хотят разговаривать с марионетками ? а сами давно подстилки западные. колония
Гость211668
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Кулеба сказал ))). Нужно произнести подстилка сказала ....
Гость205700
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А САМА УСРАИНА КТО?????? ПОДСТИЛКА ПИНДОСКАЯ - ВСЁ ПРОДАЛИ И РАЗГРАБИЛИ УКРОПЫ ХОЛОПЫ - БАНДЕРЛОГИ ---- ПОСМОТРИТЕ НА СВОЕГО НИКЧЁМНОГО И ТРУСЛИВОГО КЛОУНА - КРИВЛЯЕТСЯ КАК МАРТЫШКА ПЕРЕД КАМЕРАМИ - ПОЗОР вам УСРАИНЦЫ
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