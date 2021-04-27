Киев не собирается разговаривать с "марионетками"

Украинская сторона ни в коем случае не станет вести диалог с лидерами ЛНР и ДНР. Соответствующее заявление сделал сегодня, 27 апреля, глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба.

По словам министра, прямые переговоры с главами самопровозглашенных республик являются "красной линией", пределы которой Киев не переступит. Сам президент Владимир Зеленский "очень тверд" в этом вопросе.

"Мы знаем, что это Россия совершила нападение. Ключ от урегулирования конфликта нужно искать в Москве. Мы не собираемся разговаривать с их марионетками", – сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства в эфире телеканала BBC News World.

Также Кулеба отметил, что для завершения донбасского конфликта необходим прямой диалог между президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским. Основная цель Киева, сообщил министр, заключается в проведении Нормандских переговоров, однако российский лидер "избегает" участия в четверке. Именно поэтому Зеленский готов к очной встрече.

"РФ остается единственным государством, не выполнившим взятые на себя обязательства. Мой президент готов лично встретиться с Путиным для обсуждения того, как убрать РФ из Украины, деоккупировать территории и добиться мира", – заявил министр.

Отвод российских войск от границ с Украиной глава МИД назвал "победой" Киева. Тем не менее, "угроза не исчезла", так как, по словам Кулеба в настоящее время сохраняется угроза повторного стягивания российской армии к тем же позициям.

Ранее Кулеба призвал Запад отключить Россию от межбанковской системы SWIFT.