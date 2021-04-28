Лавров высказался о вероятности войны с Украиной в Донбассе

Лавров высказался о вероятности войны с Украиной в Донбассе
Сергей Лавров. Фото: XinHua/www.globallookpress.com
Вооруженный конфликт нельзя допустить, но есть одна проблема

Глава МИД РФ Сергей Лавров откровенно ответил на вопрос журналистов, возможна ли война с Незалежной в Донбассе. Ведь в том регионе проживает 1,5 граждан, получивших российский паспорт. Министр иностранных дел нашей страны указал, что важно избежать вооруженного конфликта.

Однако недопущение войны – это позиция России. Лавров отказался говорить по этому вопросу за Украину. Глава российской дипломатии отметил, что по внешним признакам, главное для лидера украинцев Владимира Зеленского – сохранить под собой кресло президента. По его словам, глава Украины способен заплатить "любую цену", в том числе идти на поводу у неонацистов и ультрарадикалов, продолжающих называть ополченцев террористами, передает РИА "Новости".  

В последнее время ситуация в Донбассе была напряженной. На Западе возмутились перемещениями российских войск по территории нашей страны. В РФ же не раз отмечали, в том числе глава Минобороны Сергей Шойгу, что передвижения военнослужащих – внутреннее дело армии. На Западе и Украине успели обвинить Россию в желании напасть на Незалежную. Однако Москва всегда указывала на то, что никому не угрожает. Более того, последнюю проверку армии, из-за которой и возник переполох на Западе, провели в качестве реакции на действия США и НАТО. Американские военные прибывают в Европу в рамках учений Defender Europe. 

Ранее СМИ обратили внимание на то, что ситуация немного разрядилась после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. Вероятно, глава России убедил лидера американцев в том, что наша страна не планирует никакого нападения. 

Полина ИВАНОВА

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гость
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Феминистка
из общества
Любисток
Сколько у тебя стоит час для троих? Где стоишь?
Гость218753
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Да Зеленский никто, клоун и не более того, страной правят нацики и Штаты. Война неизбежна и будет, вопрос времени. Еще немного упоротые громадяне в раж войдут когда море по колено казаться будет, а Штаты им помогут, и попрут на ДНР с ЛНР. Честно говоря чем быстрее тем лучше, чтобы упокоить этих фашиков раз и на всегда а нормальные люди с обеих сторон смогли зажить мирно.
Феминистка из общества Любисток
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Зелепупел-хренопупел, и не лох он и не фуфел! Много рвал Донбасских «дупел», поднимая грозный жупел!
Гость Пьер Ец
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"Ведь в том регионе проживает 1.5 граждан" это что новые мутанты что ли?
гость
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1,5 ляма, школоло тупое, писькодрачуны прыщавые.
Гость86
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1 человек+пол человека, оригинально!
Гость205085
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1,5 граждан
1
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