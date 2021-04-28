Во Львове придумали кару для украинцев-владельцев российского паспорта

Во Львове придумали кару для украинцев-владельцев российского паспорта
Паспорт РФ. Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Гражданство РФ сродни преступлению для незалежных

Радикально настроенные украинцы готовы использовать любые способы для того, чтобы насолить России и нанести удар по ее гражданам. На этот раз в Незалежной предложили обсудить меры борьбы против людей с двойным гражданством: украинским и российским.

Так, по мнению представителей Львовского областного совета, люди с паспортами РФ не имеют право называться еще и украинцами. Разжигающие антироссийскую истерию политики предлагают лишать таких товарищей гражданства Украины.

Ярые ненавистники нашей страны хотят уговорить соответствующие законодательные органы Незалежной подготовить документ, который позволит жестоко наказывать украинцев с паспортом РФ.

С такой "демократичной" идеей выступил парламентарий от фракции "Самопомич" Роман Кизима, пишет РИА "Новости". Депутат получил активную поддержку среди присутствовавших на заседании коллег по фракции – 70 из 75 проголосовали "за".

Примечательно, что несмотря на то, что именно власти Незалежной на разных уровнях денно и нощно разрабатывают антироссийские шаги, именно нашу страну называют агрессором. Недавно стало известно, что на Украине "российской пропаганде" собираются посвятить целый музей.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

гость
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Малороссы кончились как то, остались каклофилы, бандеропедики, порохрюки, зелехоботы и прочее xyйло.
Гость219376
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Учитывая, что Украина это искусственная образование, поражденное большевиками, там большие проблемы с национальной <цензура> и идентичности.. Вся национальная идея строится на человеконенавистничестве, исключительности настоящего украинства (бандеровская идеология). Неслучайно Фашингтон делает на это ставки, беря за основу изречения Бисмарка о том как победить русских, нужно их стравить между собой... Случай с Украиной, хороший пример, что можно сделать с людьми, промывая ложью мозги 24 часа в сутки в течении 7 лет...
Гость219380
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Вспоминаю ярого борца за Украину Ковтуна. Куда он теперь побежит? И таких там много и в России не желанный и на своей Родине теперь будут преступниками.
Гость219376
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По скудоумию они не понимают, что тем самим отторгают территории на которых живут эти люди..
Гость218753
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Когда народ болен национализмом в результате всегда будет война или гражданская или с другим государством, по другому это не лечится.
Гость217797
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Нет такой нации украинец, есть малоросс.
Гость217797
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Украинец придуман Австро-Венграми, это суррогат из всякого кто топтал Новороссию.
гость
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Фашня е6учая
Бункерный Дед-Бидон
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Давно пора. Хохлосвиньи должны довести до предела своих хатаскрайников. Чтоб те, наконец, cpaку свою оторвали и начали действовать. Давайте, хохлоnugepacты, вы в нужном направлении!!!
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