Наши решения вставляют палки в колеса незалежным

В украинском государстве никак не хотят отказаться от идеи по захвату российского полуострова. Тамошние власти и представители экспертного сообщества бесконечно разрабатывают хитроумные планы по "возвращению" Крыма. При этом превентивные меры России по защите региона весьма расстраивают украинцев.



Так, полковник запаса Олег Жданов посетовал на решение российского руководства закрыть доступ в три района акватории Черного моря. Как отметил украинский военный эксперт, такие действия весьма усложняют процесс по захвату нашего полуострова. Напомним, российское военное министерство решило частично закрыть Черное море до 31 октября.

Жданов такие действия нашего руководства расценил как подготовку к обороне Крымского полуострова. Украинец считает, что на этом фоне серьезно повысилась "военная угроза" для Незалежной. Также эксперта не радует, что укрепление обороны этого российского региона снижает шансы Украины на его захват. Своими измышлениями специалист поделился на страницах издания "Главред".

Ранее военный эксперт Юрий Лямин отметил, что соответствующее решение руководства России является оправданным на фоне растущей напряженности в Черноморском регионе. Его поддержал другой специалист Константин Калачев. Он напомнил, что попавшие под особый режим зоны являются стратегически важными для нашей страны.