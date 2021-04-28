Эксперты уверены, что именно это Батька обсуждал с Путиным

Сложная обстановка в Белоруссии обострила застарелые конфликты и продемонстрировала, что в республике придется что-то менять. На этом фоне Москва и Минск стали разрабатывать стратегию выхода из кризисной ситуации и варианты передачи власти в Белоруссии. Такого мнения придерживаются интернет-аналитики.



Представители экспертного сообщества обратили внимание на то, что в последнее время российский лидер Владимир Путин достаточно часто видится и созванивается с белорусским коллегой Александром Лукашенко. При этом в регулярном проведении двусторонних переговоров вовсе нет необходимости, если обсуждается только торгово-экономическое партнерство. А вот если тема переговоров куда весомее – например, вопросы трансфера власти в Белоруссии, то ситуация кардинально меняется, – здесь действительно все нужно детально продумать и обсудить.

Беспорядки в республике оказали серьезное влияние на общую ситуацию в стране. Москва же, в свою очередь, заявила, что не будет вмешиваться во внутренние дела государства и взяла своеобразную паузу.

По мнению авторов телеграм-каналы "Люстэрка ўлады", заявление главы белорусского государства о расширении полномочий Совбеза является шагом к трансферу власти в республике. Мол, таким решением президент продемонстрировал, что готов расстаться с полномочиями и передать бразды правления в руки преемника.

При этом ход с Совбезом защищает Батьку от образа "слабого и проигравшего" политика. В то же время вариант с коллективным органом управления и поможет стране выйти из кризиса.