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Сложная обстановка в Белоруссии обострила застарелые
конфликты и продемонстрировала, что в республике придется что-то менять. На
этом фоне Москва и Минск стали разрабатывать стратегию выхода из кризисной
ситуации и варианты передачи власти в Белоруссии. Такого мнения придерживаются
интернет-аналитики.
Представители экспертного сообщества обратили внимание на то, что в последнее время российский лидер Владимир Путин достаточно часто видится и созванивается с белорусским коллегой Александром Лукашенко. При этом в регулярном проведении двусторонних переговоров вовсе нет необходимости, если обсуждается только торгово-экономическое партнерство. А вот если тема переговоров куда весомее – например, вопросы трансфера власти в Белоруссии, то ситуация кардинально меняется, – здесь действительно все нужно детально продумать и обсудить.
Беспорядки в республике оказали серьезное влияние на общую ситуацию в стране. Москва же, в свою очередь, заявила, что не будет вмешиваться во внутренние дела государства и взяла своеобразную паузу.
По мнению авторов телеграм-каналы "Люстэрка ўлады", заявление главы белорусского государства о расширении полномочий Совбеза является шагом к трансферу власти в республике. Мол, таким решением президент продемонстрировал, что готов расстаться с полномочиями и передать бразды правления в руки преемника.
При этом ход с Совбезом защищает Батьку от образа "слабого и проигравшего" политика. В то же время вариант с коллективным органом управления и поможет стране выйти из кризиса.
Вооруженный конфликт нельзя допустить, но есть одна проблема