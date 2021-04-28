Зеленский предложил Путину встретиться в Ватикане

Зеленский предложил Путину встретиться в Ватикане
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Украинский президент назвал идеальное место для диалога о мире

Владимир Зеленский заявил, что мог бы обсудить с Владимиром Путиным ситуацию в Донбассе в Ватикане. По мнению главы Украины, это наиболее подходящее место для проведения переговоров о мире. 

В беседе с итальянским изданием La Repubblica Зеленский назвал Святой Престол "глобальным моральным авторитетом", который уже множество раз успешно выполнял роль посредника в разрешении противоречий, поскольку вызывает доверие всех участников конфликта

Пожалуй, именно по этой причине лидер Незалежной уверен, что Ватикан станет идеальным местом, которое устроит и Украину, и Россию, уточняет телеканал "360". При этом Зеленский еще раз подчеркнул, что переговоры между представителями двух стран необходимы, чтобы стабилизировать ситуацию в Донбассе. 

"Но какой должна быть повестка дня этих переговоров? Какие шаги приведут нас к миру? Где и когда будут согласованы эти шаги? Это открытые вопросы",

– отметил Зеленский, который в итоге добавил, что только от консультаций двух стран будет зависеть, как скоро Россия и Украина получат ответы на эти вопросы. 

Глава Незалежной добавил, что уже поручил руководителю офиса Андрею Ермаку начать подготовку к консультациям с Москвой. 

Напомним, что ранее Зеленский отказался ехать в столицу РФ на переговоры с Путиным. При этом в Кремле не так давно подчеркнули, что официальные предложения из Киева в Москву так и не поступили.

Юлия МИХАЙЛОВА

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