Риски слишком высоки: встреча Байдена с Путиным ударит по США - эксперт

Риски слишком высоки: встреча Байдена с Путиным ударит по США - эксперт
Джо Байден. Фото: Stefani Reynolds - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Вероятнее всего, лидеры почти сразу перейдут к обсуждению актуальных проблем

В середине апреля Джо Байден предложил Владимиру Путину провести официальную встречу. Заявление американского лидера было настолько неожиданным, что обсуждения не утихают до сих пор. И пока одни эксперты называют вероятную встречу "историческим событием", другие советуют Вашингтону быть готовым ко всему. 

Так, Уильям Кортни в своей колонке для The Hill предупредил 46-го американского президента о всевозможных последствиях саммита. В том числе и не своем приятных. При этом аналитик не отрицает, что переговоры могут привести к огромному прогрессу, но риски слишком высоки. 

В том случае, если Байден выберет жесткую стратегию ведения переговоров с российским президентом, он может столкнуться с серьезными последствиями, в том числе и с риском ухудшения ситуации.

В случае положительного исхода президентам удастся улучшить дипломатические отношения, лучше узнать и, возможно, понять друг друга, считает Кортни. При этом эксперт провел параллель с переговорами Рейгана и Горбачева, состоявшимися в Женеве. 

Кортни уверен, что диалог Байдена и Путина будет не таким теплым и дружеским, но все-таки станет символом нового этапа в российско-американских отношениях. Вероятнее всего, президенты сразу перейдут к делу и начнут обсуждать актуальные мировые проблемы. 

Ранее стал известен примерный срок встречи Путина и Байдена. Саммит может состояться в ближайшее время. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость218030
Пожаловаться Ответить
Гость205909
Вован то еще молодцом, а вот у Бидона может рвануть, вон, когда Псака выступала, не удержался, бзднул по стариковски.
ваш бункерный придурок тоже бздит дай Б-же.
Шаман
Пожаловаться Ответить
Встреча эта вилами на воде писана! Не будет этой встречи. Байден найдет предлог отменить.
гость
Пожаловаться Ответить
Да чё бы очкуйте, клопы колорадские, мы на оглоблю презерватив оденем. Да и бидон из люминия.
Гость205909
Пожаловаться Ответить
Гость218030
каким образом ударит ?
у вована пердак рванёт ?
ну эт может быть да.
Вован то еще молодцом, а вот у Бидона может рвануть, вон, когда Псака выступала, не удержался, бзднул по стариковски.
Мишка
Пожаловаться Ответить
Если Пуйло повиниться, то все возможно. Но... Тема такова: "Обезьяну с гранатой" не слушают! Её нейтрализуют! Каким способом? Способ не имеет значения!
Гость218030
Пожаловаться Ответить
каким образом ударит ?
у вована пердак рванёт ?
ну эт может быть да.
1
новости партнеров

Лавров высказался о вероятности войны с Украиной в Донбассе

Вооруженный конфликт нельзя допустить, но есть одна проблема

Изменения с 1 мая: россиян ждут хорошие и плохие новости

Перемены затронут разные сферы жизни

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей