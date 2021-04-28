Вероятнее всего, лидеры почти сразу перейдут к обсуждению актуальных проблем

В середине апреля Джо Байден предложил Владимиру Путину провести официальную встречу. Заявление американского лидера было настолько неожиданным, что обсуждения не утихают до сих пор. И пока одни эксперты называют вероятную встречу "историческим событием", другие советуют Вашингтону быть готовым ко всему.

Так, Уильям Кортни в своей колонке для The Hill предупредил 46-го американского президента о всевозможных последствиях саммита. В том числе и не своем приятных. При этом аналитик не отрицает, что переговоры могут привести к огромному прогрессу, но риски слишком высоки.

В том случае, если Байден выберет жесткую стратегию ведения переговоров с российским президентом, он может столкнуться с серьезными последствиями, в том числе и с риском ухудшения ситуации.

В случае положительного исхода президентам удастся улучшить дипломатические отношения, лучше узнать и, возможно, понять друг друга, считает Кортни. При этом эксперт провел параллель с переговорами Рейгана и Горбачева, состоявшимися в Женеве.

Кортни уверен, что диалог Байдена и Путина будет не таким теплым и дружеским, но все-таки станет символом нового этапа в российско-американских отношениях. Вероятнее всего, президенты сразу перейдут к делу и начнут обсуждать актуальные мировые проблемы.

Ранее стал известен примерный срок встречи Путина и Байдена. Саммит может состояться в ближайшее время.