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Президенту Украины Владимиру Зеленскому ни в коем случае нельзя соглашаться на встречу с лидером России Владимиром Путиным и уж тем более быть ее инициатором. На этом настаивает депутат Верховной Рады от партии "Евросолидарность" Владимир Арьев.
Ранее Зеленский приглашал Путина в Донбасс, а потом заявил, что нашел лучшую площадку для двусторонних переговоров – Ватикан.
Комментируя эти заявления, нардеп Арьев предположил, что Москва непременно ухватится за предложение Киева провести переговоры в отсутствии других членов нормандской четверки – Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, поскольку Зеленский не сможет противостоять Путину.
"Это желание Зеленского встретиться с ним (– с Путиным, прим ред.) лицом к лицу просто необъяснимо для меня. Эти вещи нельзя даже заявлять, потому что в нынешней ситуации любая такая встреча может закончиться поражением",
– заявил Арьев в эфире канала "Прямой", передает "Украина.ру".
В Кремле тоже прокомментировали идею Зеленского организовать встречу в Ватикане. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Москве не получали официального предложения из Киева, пишет РИА "Новости". Вероятно, с Ватиканом эту инициативу тоже не обговаривали, предположил Песков.
Ранее посол Украины в Израиле сообщил, что Киев просил премьера Беньямина Нетаньяху стать посредником на переговорах Зеленского с Путиным. Видимо, не договорились. При этом приглашение главе Украины приехать в Москву в Киеве назвали "странным".
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