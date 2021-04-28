Евросоюз должен приготовиться к ухудшению отношений с Россией - Боррель

Евросоюз должен приготовиться к ухудшению отношений с Россией - Боррель
Фото: Daniel Kalker/dpa/www.globallookpress.com
Брюссель выставил Москве условия для налаживания контактов

Евросоюзу следует готовиться к тому, что отношения с Россией могут ухудшиться, а для их налаживания РФ нужно следовать некоторым принципам и ценностям западного мира. Об этом заявил глава глава евродипломатии Жозеп Боррель в ходе сегодняшних слушаний слушаниях на сессии ЕП.

По его убеждению, в разладе между коллективным Брюсселем и Москвой виновата российская сторона. При этом испанец заметил, что Старый свет готов работать с РФ по важным проблемам, но тут же выставил нашим властям ряд условий. Россия должна быть по-настоящему открытой и "соблюдать наши ценности, наши принципы", указал Боррель.

По его словам, в отношениях с Москвой Брюсселю нужно использовать "три ключевых понятия: сдерживание, противодействие и взаимодействие".

Кроме того, он обвинил Россию в том, что она якобы усиливает напряженность с Европой, проводит некие кампании по дезинформации.

"Нам следует избегать постоянного конфликта с Россией. Но именно Россия ведет себя с ЕС как с противниками… ЕС надо готовиться к сложным моментам в отношениях с Россией", – цитирует РИА "Новости" Борреля.

Напомним, в феврале испанский дипломат совершил визит в Москву, где встречался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. На Западе эту поездку назвали провальной. В иностранных СМИ писали, что российский министр "ошеломляюще его переиграл".

Сам Лавров позже констатировал, что Москва готова к разрыву отношений с ЕС в случае введения новых экономических санкций против России. По его мнению, разрыв отношений с РФ произошел по инициативе Брюсселя.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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