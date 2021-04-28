Брюссель вознамерился покуситься на SWIFT, остановить "Северный поток-2" и отказаться от российского топлива

Европарламент разразился страшной резолюцией по России из-за ситуации на Украине, в которой предлагается отключить РФ от системы международных платежей SWIFT. Об этом сообщает РИА "Новости" в среду, 28 апреля.

Отмечается, что европейцы также внесли в проект документа инициативу полностью отказаться от российских нефти и газа. Помимо этого, члены ЕП считают необходимым остановить строительство газопровода "Северный поток-2".

Эти меры необходимо принять в случае, если Россия "продолжит агрессию на Украине". Россию призывают прекратить "неоправданное наращивание военных сил для создания угроз соседям".

"Все активы в ЕС близких к российским властям олигархов и их семей необходимо заморозить, визы должны быть отменены", – говорится в резолюции.

Подобные документы ЕП носят декларативный, а не обязательный характер. При этом другие институты Евросоюза обязаны прислушиваться к мнению депутатов.

Еще до появления информации из Брюсселя глава Департамента международной инфобезопасности МИД РФ Андрей Крутских предупредил, что Кремль крайне жестко ответит в случае отключения нашей страны от SWIFT. По его словам, этого не случится, поскольку в мире уже нет камикадзе.

Ранее сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у нас создана страховочная сетка на случай дискриминации в сфере платежных систем и передачи финансовых сообщений. По его данным, в РФ есть база для создания аналога SWIFT.

