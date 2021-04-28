Европарламент выпустил угрожающую резолюцию по России

Европарламент выпустил угрожающую резолюцию по России
Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Брюссель вознамерился покуситься на SWIFT, остановить "Северный поток-2" и отказаться от российского топлива

Европарламент разразился страшной резолюцией по России из-за ситуации на Украине, в которой предлагается отключить РФ от системы международных платежей SWIFT. Об этом сообщает РИА "Новости" в среду, 28 апреля.

Отмечается, что европейцы также внесли в проект документа инициативу полностью отказаться от российских нефти и газа. Помимо этого, члены ЕП считают необходимым остановить строительство газопровода "Северный поток-2".

Эти меры необходимо принять в случае, если Россия "продолжит агрессию на Украине". Россию призывают прекратить "неоправданное наращивание военных сил для создания угроз соседям".

"Все активы в ЕС близких к российским властям олигархов и их семей необходимо заморозить, визы должны быть отменены", – говорится в резолюции.

Подобные документы ЕП носят декларативный, а не обязательный характер. При этом другие институты Евросоюза обязаны прислушиваться к мнению депутатов.

Еще до появления информации из Брюсселя глава Департамента международной инфобезопасности МИД РФ Андрей Крутских предупредил, что Кремль крайне жестко ответит в случае отключения нашей страны от SWIFT. По его словам, этого не случится, поскольку в мире уже нет камикадзе.

Ранее сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у нас создана страховочная сетка на случай дискриминации в сфере платежных систем и передачи финансовых сообщений. По его данным, в РФ есть база для создания аналога SWIFT.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость211749
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Малый ледниковый период в Европе был? Счас в связи с борьбой за минимизацию выбросов углекислого газа будет второй! Ветряки поморозит и солнечные батареи в сугробах утонут, как в эту зиму плюс Африка отжется принимать европейские высокотехнологические отходы в виде отработанных аккумуляторов. Что тогда? На дрова? А лес-то (последний, посаженный еще во времена СССР с Украины будете возить? ЧуднЫе, вы еуропэйцы....
Может, сразу челом бить в Москву? Или желаете помучиться? :-)
Гость219772
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я считаю что это всё --замечательно ! сначала это ударит по брюхатым ( вроде путина и его друзьям ) народу я думаю большого ущерба не будет
Гость218030
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Гость211668
Вот от куда в бандерлогах и пиндоских прихвостях столько стремления к самоубийству. Вы прям сами в пропасть идёте и норовите с собой ещё весь мир захватить. Ведь первых же раздавят как клопов и убежать спрятаться не успеете. Дебилы
да, я пиндос, и горжусь этим
Гость 1644892
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Гость211668
Вот от куда в бандерлогах и пиндоских прихвостях столько стремления к самоубийству. Вы прям сами в пропасть идёте и норовите с собой ещё весь мир захватить. Ведь первых же раздавят как клопов и убежать спрятаться не успеете. Дебилы
это безмозглые украинские дети-тролли , они не думают им нечем :) они думают что если их родители кизяками друг в друга на майдане швыряли, то и Америка с Россией тоже этим же будет швыряться. Не понимают что сдохнут просто все.
Гость218753
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Страшилки, пугалки но запад считать деньги умеет и последствия для него будут весьма дорогими, а по сему как-бы сам ЕС не развалился после этого, и пандемия показала что там каждый за себя. Ну а Россия наконец займется своим развитием тем более что все для этого есть, вопить и вонять будет только наша либерастня привыкшая перед западом на цирлах ходить.
Васисуалий Голожопоротько
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Похоже мозговая болезнь тупорылых укропитеков "назло москалю ухи себе отрежу" передалась и гейропейцам! Отключат от СВИФТ??? ЩАЗЗЗ! Ну ну давай - это палка ,а вернее дубина о двух концах - это равносильно отказу от нефти газа и прочая который идёт из России! Откажутся?? Ну ну!! это после локдаунов прошлых и грядущих! <цензура> и от вакцины тоже отказываются а своя даже в ближайшие полгода массово не предвидится - обо..лись со своей астрой с зенеком! Одно понятно что за всей этой идиотией торчат ухи ПЕНДОСОВ!А Россия переживёт ! И не такой срач переживала
гость
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218030 как гомосеку очко то разворотило аж до самой пасти, навоз потек в чад. Сдохни фуфел опущеный.
Гость211668
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Гость218030
давно пора это было сделать. но европейские соплежуи никак не решаться.
тьфу ! был бы Рейган давно бы уже раздавил гадину-рашку
Вот от куда в бандерлогах и пиндоских прихвостях столько стремления к самоубийству. Вы прям сами в пропасть идёте и норовите с собой ещё весь мир захватить. Ведь первых же раздавят как клопов и убежать спрятаться не успеете. Дебилы
Гость218030
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давно пора это было сделать. но европейские соплежуи никак не решаться.
тьфу ! был бы Рейган давно бы уже раздавил гадину-рашку
Гость211668
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Гость214697
Не понял. На что отвечать? Кто влез в Украину? Европа или Америка? Ты че несешь околесицу. Мозги тебе запудрили пропагандоны.
Чего-то ты попутал всё. Кто решил трамплин для НАТО-вцев сделать в хохляндии. Кто уже договорился о размещение базы НАТО в Крыму. Кто собирался вырезать всех несогласный с твоей отмороженностью. Дебил западенский. Сиди и удовлетворяй ляхов и венгров. Это твоё будущее. Тренируйся. Вас туда отдадут пиндосы когда уже будите не нужны.
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