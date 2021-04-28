США пригрозили Турции новыми санкциями за военное сотрудничество с Россией

США пригрозили Турции новыми санкциями за военное сотрудничество с Россией
С-400. Фото: Russian Defence Ministry/www.globallookpress.com
Белый дом требует от союзников бойкотировать российский ВПК

Турция и остальные зарубежные союзники Соединенных Штатов должны отказаться от дальнейших закупок российского оружия с бронетехникой. Подобные сделки, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, чреваты очередными санкционными мерами со стороны Белого дома. 

Госсекретарь выразил надежду, что турецкая сторона в итоге сможет пойти по "пути вперед" вместе с американской администрацией и решить проблему.

"Тем не менее, весьма важно, чтобы Турция и остальные наши партнеры избегали российского вооружения, включая С-400. Все это обеспечивает Россию доходами и влиянием. Каждая существенная транзакция может попасть под закон CAATSA. Не говоря о самих санкциях, которые уже введены нами", – заявил Блинкен, выступая на онлайн-брифинге в представителями иностранных СМИ.

Напомним, американский закон CAATSA предполагает применение односторонних ограничений со стороны Вашингтона в отношении стран, которые приобретают у РФ современное вооружение и военную технику.

В феврале этого года Блинкен провел телефонный диалог с министром иностранных дел Турции, обсудив ситуацию с приобретением Анкарой зенитно-ракетных систем С-400. В беседе с коллегой госсекретарь Америки призвал турецкую администрацию отказаться от купленных ЗРК.

Недавно стало известно, что Пентагон принял официальное решение об исключении Анкары из соглашения по истребителям F-35. Так, Белый дом заключил новое соглашение с семью участниками, вычеркнув Турцию. В американской администрации уведомили, что нашли новых поставщиков необходимых деталей.

Егор МАЛКОВ

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Турки и в НАТО останутся и рашу поимеют
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