Байден начал заговариваться на словах о Путине – видео

Байден начал заговариваться на словах о Путине – видео
Джо Байден. Фото: Andrew Harnik - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Конфуз произошел во время первого обращения к конгрессу

Президент США Джо Байден снова привлек внимание прессы проблемами с речью. Политик выступил с обращением к конгрессу и запутался в словах.

Конфуз случился, когда Байден заговорил о России и ее президенте Владимире Путине. Глава Штатов заявил, что Вашингтон не хочет эскалации с Москвой. На слове "эскалация" Байден запутался, извинился и только с третьей попытки смог исправить ошибку, отмечает сайт телеканала "360".

Байден подчеркнул, что несмотря на якобы "мирный настрой" США, Россию ждут последствия за кибератаки и вмешательство в выборы. При этом политик считает, что две страны вполне могут сотрудничать, когда им это выгодно.

Напомним, что в апреле Вашингтон ввел очередные ограничительные меры против Москвы, обосновав их пресловутыми вмешательствами в выборы и кибератаками. В Министерстве иностранных дел РФ на фоне санкций назвали отношения двух стран деградирующими. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Вашингтону придется за это расплачиваться.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

гость191919
Пожаловаться Ответить
Байден предупредил, что в случае эскалации напряженности вокруг Украины, он ужесточит обзывания Путина.
гость191919
Пожаловаться Ответить
Судя по выступлениям, Байден постоянно путает свои таблетки с таблетками сына.
ДНР
Пожаловаться Ответить
Сидят хохлы на русских сайтах и на русском языке ненавидят москалей. Дебилы,Блеать!))
Хохлу в дупу
Пожаловаться Ответить
Гость218030
К большому сожалению, чтобы как следует натянуть россиюшку нужен не Байден.
нужен Рейган или Трамп. вот Рейган умел присунуть даже СССР.
россиюшку он бы имел не вынимая.
Хохол, тебе совсем бошку снесло?
Не видишь главной сути-
Весьмир пердолит вас в очко,
А виноват почему то Путин.
Хохлы- дегенераты
Пожаловаться Ответить
Окурок, Бледная, Моль, Ботокс Фуйло, Фуйлопутин...
Америкосы дрючат и куют бабосы. Чувствуется американская порода. Обама - здоровенный негр с большим агрегатом был кумиром всех русских девушек. Трамп будучи в Москве прошелся своим достоинством по сотням московских красавиц. Джо Байден своим болтом натянет еще не одного кремблевского пацана. Куда уж этому замухрышке Фуйлопутину тягаться с гигантами мысли и отцами американской демократии. Остается ему прятаться в Крембле или заливать свое горе в Генджеликской винарке и играться с золотым ершиком в гальюне.
Хохлощлюха,ты знаешь какой болт у Обамы??Поди ежедневно защеку принимаешь.
Гость205259
Пожаловаться Ответить
Раньше боксёр тот отбитый, который киевом управляет всех смешил, а теперь Бидон Деменцивеч исполняет . Вот вля шайка собралась.
Хохлы- дегенераты
Пожаловаться Ответить
Гость218030
путин - )(уйло
Не зря у вас францюватых рогулей желто-голубой флаг- символ больных синдромом Дауна.
Гость218030
Пожаловаться Ответить
Байден предостерег Путина от дальнейшей эскалации напряженности. Действия России будут иметь последствия, предупредил президент США, выступая перед Конгрессом
Хохлы- дегенераты
Пожаловаться Ответить
Гость218030
даже не перебить. россия путина сама сгниёт и развалится.
не долго осталось
30 лет хохлодегенераты хрюкают о развале России.,<цензура> почему то разваливается Хохлогабон.
Россия под санкциями , Хохлогабону помогает "весьмир". Россия возрождается, а в Хохлогабоне - гражданская война, нищета и разруха..Наверно помощь всегомира страшнее санкций.Буг-га-га
Влад
Пожаловаться Ответить
Окурок, Бледная, Моль, Ботокс Фуйло, Фуйлопутин...
Америкосы дрючат и куют бабосы. Чувствуется американская порода. Обама - здоровенный негр с большим агрегатом был кумиром всех русских девушек. Трамп будучи в Москве прошелся своим достоинством по сотням московских красавиц. Джо Байден своим болтом натянет еще не одного кремблевского пацана. Куда уж этому замухрышке Фуйлопутину тягаться с гигантами мысли и отцами американской демократии. Остается ему прятаться в Крембле или заливать свое горе в Генджеликской винарке и играться с золотым ершиком в гальюне.
Ты что озабоченный гей подросток?! фантазии у тебя больно буйные.
1 2 3 4 Следующая
новости партнеров
По теме

США пригрозили Турции новыми санкциями за военное сотрудничество с Россией

Белый дом требует от союзников бойкотировать российский ВПК

Изменения с 1 мая: россиян ждут хорошие и плохие новости

Перемены затронут разные сферы жизни

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей