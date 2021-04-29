На Украине нашли неожиданное место для встречи Путина и Зеленского

На Украине нашли неожиданное место для встречи Путина и Зеленского
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Главе Незалежной все же посоветовали отправиться в Россию

Возможный двухсторонний саммит российского лидера Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским вызвал бурные обсуждения в экспертном сообществе, прессе, да и среди простых обывателей. На данном этапе многих интересует, где гипотетически могло бы состояться такое мероприятие. Некоторые на Украине считают, что неплохой идеей было бы побеседовать в Крыму.

С такой инициативой выступили журналисты украинского издания. Впрочем, это вовсе не значит, что незалежным надоело игнорировать волю крымчан, и они готовы признать полуостров российским. Напротив, там считают, что на такой переговорной площадке для саммита Зеленский мог бы во всеуслышание объявить, что данный регион всегда будет принадлежать Украине и должен вернуться под ее полный контроль.

Авторам с ресурса "Depo.ua" такая идея кажется не лишенной смысла. Мол, подобным решительным шагом Зеленский мог бы продемонстрировать свою состоятельность в качестве главнокомандующего украинского государства и обозначить несгибаемость киевских властей.

Такой поступок благотворно сказался бы на рейтингах главы Украины. По крайней мере, в обществе подобный шаг оценили бы гораздо благосклоннее, чем блокировку каналов, имеющих отношение к оппозиционным силам в стране, отмечает интернет-издание "Общественная служба новостей".

Впрочем, по мнению ряда экспертов, в том числе депутата Верховной рады, Зеленскому лучше избегать общения тет-а-тет с нашим президентом. Его шансы политически "перебороть" Путина стремятся к нулю.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость205909
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Да с чего хохлоэксперды решили, что Путин будет с Зелебобой общаться о Добассе???? Они ВВП не слышали? Он же всем четко сказал: Донбасс к Пушилину и Пасечнику, все остальное вэлкам в Москву
Гость218030
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Гость217797
Если клоун рулит страной, так всё это зрители и больше ничего. УКРАИНА это большой КВН и всё.
а если страной рулит браток из 90 годов ?
Гость217797
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Если клоун рулит страной, так всё это зрители и больше ничего. УКРАИНА это большой КВН и всё.
Гость220261
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Захотят ли его крымчане видеть, после блокады полуострова?
Гость217275
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С лакеями типа Зеленского, переговоры бесполезны
Гость220251
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А что хорошая идея, встретится в Крыму... но на квартире пана Зеленского.
Гость220219
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"несгибаемость киевских властей"
Дальше можно не читать, несгибаемые лимитрофы под внешним управлением, свободные рабы.
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