Спецоперация была осуществлена в девяти городах

Сотрудники правоохранительных органов раскрыли и схватили 16 сторонников украинских радикалов. Злоумышленники планировали устроить бойню в нескольких российских городах, а также осуществить ряд террористических атак и нападений.



Преступное сообщество "М.К.У" под предводительством Егора Краснова координировало действия засланных на нашу землю злодеев, пишет РИА "Новости".

Злоумышленники распространились практически по всей территории России. Банда действовала в Иркутске, Краснодаре, Подмосковье, Тамбове и других городах, отмечает RT.

Известно, что для того, чтобы доказать свою приверженность радикальным неонацистским взглядам, участники группировки должны были выполнять преступные задания своего куратора. В ходе обысков российские правоохранители обнаружили у них видеоролики с отчетами о проведении насильственных акций.

Преступники уже начали давать признательные показания. Видеоролик с их откровениями публикует телеграмм-канал "Лента дня".

К слову, недавно пытавшегося вывести из России запчасти к С-300 украинского шпиона посадили на 10 лет. Гражданин Незалежной будет отбывать срок в колонии строгого режима.