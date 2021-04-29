Готовили массовые убийства: в России задержали украинских радикалов

Готовили массовые убийства: в России задержали украинских радикалов
Фото: nac.gov.ru
Спецоперация была осуществлена в девяти городах

Сотрудники правоохранительных органов раскрыли и схватили 16 сторонников украинских радикалов. Злоумышленники планировали устроить бойню в нескольких российских городах, а также осуществить ряд террористических атак и нападений.

Преступное сообщество "М.К.У" под предводительством Егора Краснова координировало действия засланных на нашу землю злодеев, пишет РИА "Новости".

Злоумышленники распространились практически по всей территории России. Банда действовала в Иркутске, Краснодаре, Подмосковье, Тамбове и других городах, отмечает RT.

Известно, что для того, чтобы доказать свою приверженность радикальным неонацистским взглядам, участники группировки должны были выполнять преступные задания своего куратора. В ходе обысков российские правоохранители обнаружили у них видеоролики с отчетами о проведении насильственных акций.

Преступники уже начали давать признательные показания. Видеоролик с их откровениями публикует телеграмм-канал "Лента дня".

К слову, недавно пытавшегося вывести из России запчасти к С-300 украинского шпиона посадили на 10 лет. Гражданин Незалежной будет отбывать срок в колонии строгого режима.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость Пьер Ец
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Братья? Нет родные!
гость
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Всех не надо было задерживать. 3/4 "допросить по армейски" и в расход при попытке. Обдриставшаяся от увиденного 1/4 даст правдивые показания.
Гость220390
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Братья?
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