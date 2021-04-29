Представители властей противоречат друг другу

Недавно вытащенный из забвения инцидент с взрывами на чешских складах в 2014-м году обрастает новыми подробностями. Оказалось, в этом деле есть целых три версии произошедшего. По крайней мере, такого мнения придерживается глава чешского Минюста Мария Бенешова.



Политик сообщила, что лично находилась на собрании чешского кабинета министров во время обсуждения истории с подрывами в Врбетице. По словам Бенешовой, даже высокопоставленным чехам приходится довольствоваться информацией, которую им предоставляют сотрудники местных спецслужб. "Живые" материалы по делу находятся под грифом секретности – ознакомиться с ними не могут даже министры.

При этом сама глава Минюста считает, что в этом запутанном деле есть третья вероятная версия развития событий семилетней давности. Впрочем, политический деятель отказалась давать какую-то конкретику по этому поводу, оставив общественность и экспертное сообщество гадать, что представляет из себя эта таинственная третья версия, пишет РИА "Новости".

В то же время премьер-министр республики Андрей Бабиш отстаивает позицию, что в данном деле есть только одна единственная версия развития событий, которая подразумевает причастность к ним российских спецслужб.

К слову, недавно глава МИД России Сергей Лавров назвал "шизофренией" некоторые заявления Чехии.