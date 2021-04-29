Украли деньги и устроили блокаду: Крым засудит украинских банкиров и политиков

Украли деньги и устроили блокаду: Крым засудит украинских банкиров и политиков
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Покидая полуостров, незалежные прихватили с собой чужие сбережения

Власти Крыма намерены по всей строгости закона наказать представителей Украины, которые, в частности, обобрали крымчан.

Как заявил руководитель регионального парламента Владимир Константинов, в скором времени будет открыто уголовное дело против ряда украинцев. Республика, в том числе, намерена добиться от Киева возмещение ущерба, который нанес побег с полуострова украинских банков.

Крымские власти настроены весьма решительно. Сообщается, что правоохранители рассмотрят возможность уголовного преследования в отношении 12 граждан Незалежной, которых обвиняют в организации или оправдании неправомерных действий в отношении Крымского полуострова. Российский регион подвергся продовольственной, транспортной, водной, а также энергетической блокаде, пишет РИА "Новости".

Разбираться будут и с украинскими банкирами, которые, когда регион вернулся в состав России, массово вывозили денежные средства крымчан за пределы нашей страны.

Среди будущих фигурантов судебных разбирательств окажутся экс-лидеры Незалежной Петр Порошенко и Леонид Кравчук. Также уголовное преследование грозит беглому бывшему вице-премьеру Крыма Ленуру Ислямову, экс-депутату Верховной рады Андрею Сенченко и другим украинцам, отмечает телеграм-канал "Крыминформ".

К слову, недавно на Украине опечалились из-за подготовки России к "обороне" Крыма. Наши решения вставляют палки в колеса незалежным.

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость220009
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Вом маразм невиданних масштабов, а как нашот как сам крим украли???
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