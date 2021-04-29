"Россия не будет терпеть": в Кремле жестко ответили на действия Чехии

"Россия не будет терпеть": в Кремле жестко ответили на действия Чехии
Дмитрий Песков. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
То, что сейчас творят чехи, не останется без последствий

В Кремле прокомментировали антироссийские выпады Праги.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия "не будет терпеть" выходки чехов. Об этом сообщает РИА Новости.

Москва настроена на диалог со всеми странами, однако готовность ее к добрым отношениям игнорируют как европейские страны, так и США, подчеркнул представитель Кремля.

Песков припомнил, что к настроенным против России чехам присоединилась и Болгария, и страны Прибалтики и добавил, что мы уже отвечаем на эти действия и ясно даем это понять.

Напомним, скандал разразился после недавнего заявления чешской стороны о якобы причастности наших спецслужб ко взрыву на военном складево Врбетице. ЧП случилось еще в 2014 году. В апреле на фоне обвинений Москвы чехи выслали 18 российских дипломатов.

Ранее в Чехии заявили, что появилась третья версия произошедшего.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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Гость207687
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Россия в Сирии уничтожает игил и это признаёт весь мир, а хохлы убивают на Донбассе детей.
Гость217797
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наблюдатель
"Прогрессивное ЛГБТ-человечество" вырождается и вымирает! Но перед своим исчезновением - массовой гибелью это биомасса человекообразных существ хочет нагадить остальному человечеству развязыванием ядерной войны! Это уже трижды было в истории человечества. Сейчас приближается четвёртый Апокалипсис!!!
Так Ротшильды приказали!
Гость217797
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Просто Варшавский договор собирается напасть на Россию миномётами доктора Геббельса.
Гость220009
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Гость220465
ты там осторожнее с овцами. Сифилис не подхвати.
Ти напутал мамку свою с овцвми?
Гость220465
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Гость213324
Когда заберут аренду земли под Шкодой, когда закроют поставки пива, Когда отдадут закупки самолётов малой авиации Российско технике, а не Л-410??
Когда обьявит МИД РФ что поездки в эти страны небезопасны в связи с провокациями, и кто сам туда едет, вероятность посадки в тюрьму 99,9%, в случае выезда после информации возврат граждан будет производится за их счет, как у Японии.
ты не путай патриотизм с идиотизмом.
Гость220465
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Гость220009
Думаите еуропа будет терпет кажди ден увииство украицев грузин сириицев и других стран мира??? Шутки кончилис дядя сем сказал ронятливо, убиица должен здохнут по иному мира не будет, с убицами о мире ето как с волков предупреждат не трогат овец
ты там осторожнее с овцами. Сифилис не подхвати.
Вовка из 1а
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А как ответили, из текста не ясно. Вот Дмитрий Песков заявил, что Россия "не будет терпеть" выходки чехов и что? Каким образом дали чехом по соплям? И что еще собираются предпринять? А? Где выданные пинки Болгарии и Прибалтам? То что кое кого выслали, так это уже было. А что еще? Извини, Дмитрий, это больше похоже на балабонство, чем на реальный ответ этим куеплетам. Так что завязывайте в правительстве со словесным поносом и принимайтесь за дело - раздавайте всем желеющим пинки, оплеухи и подзатыльники. :-)
наблюдатель
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"Прогрессивное ЛГБТ-человечество" вырождается и вымирает! Но перед своим исчезновением - массовой гибелью это биомасса человекообразных существ хочет нагадить остальному человечеству развязыванием ядерной войны! Это уже трижды было в истории человечества. Сейчас приближается четвёртый Апокалипсис!!!
Гость220009
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Думаите еуропа будет терпет кажди ден увииство украицев грузин сириицев и других стран мира??? Шутки кончилис дядя сем сказал ронятливо, убиица должен здохнут по иному мира не будет, с убицами о мире ето как с волков предупреждат не трогат овец
Шаман
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Вся восточная Европа уже повысылала дипломатов и хоз-работников РФ, суммарно 150 человек. РФ ответила тем же.
Вроде вопрос исчерпан, отношения устаканились в районе дна.
Западная Европа поготовила резулюцию о жестких мерах вроде отмены сев-потока 2 и отключения свфит, правда пока не приняли.
Какой еще жесткий ответ, о чем речь? Не вижу предмета ответа.
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