Курс рубля
- Доллар США может рухнуть: финансист назвал условие
- Курс рубля резко вырос после слов Шойгу
- Послание Путина ударило по доллару и евро
В Кремле прокомментировали антироссийские выпады Праги.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия "не будет терпеть" выходки чехов. Об этом сообщает РИА Новости.
Москва настроена на диалог со всеми странами, однако готовность ее к добрым отношениям игнорируют как европейские страны, так и США, подчеркнул представитель Кремля.
Песков припомнил, что к настроенным против России чехам присоединилась и Болгария, и страны Прибалтики и добавил, что мы уже отвечаем на эти действия и ясно даем это понять.
Напомним, скандал разразился после недавнего заявления чешской стороны о якобы причастности наших спецслужб ко взрыву на военном складево Врбетице. ЧП случилось еще в 2014 году. В апреле на фоне обвинений Москвы чехи выслали 18 российских дипломатов.
Ранее в Чехии заявили, что появилась третья версия произошедшего.
Военные моряки устроили гонки в Балтийском море