В МИД РФ указали на виновника краха отношений России и Евросоюза

В МИД РФ указали на виновника краха отношений России и Евросоюза
Мария Захарова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Захарова отреагировала на слова европейского коллеги

Взаимоотношения между нашей страной и европейским сообществом сложно назвать дружескими и даже нейтральными. В последнее время антироссийская истерия с головой захлестнула ряд государств Евросоюза. В Европе это тоже заметили, объявив, что отношения между РФ и ЕС находятся "в низшей точке" за последние несколько десятилетий. Однако виновника в сложившейся ситуации там деликатно решили не упоминать.

На помощь европейским коллегам пришла представительница главного внешнеполитического ведомства России Мария Захарова. Она расставила все точки i и без обиняков указала на реальную причину разлада между россиянами и европейцами.

О том, что взаимоотношения двух крупных политических сил находятся практически на дне, ранее объявил посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер. Дипломат отметил, что хуже было только в период холодной войны, пишет РИА ФАН.

Как подчеркнула видный российский дипломат, вина за фактическое разрушение сотрудничества России и Евросоюза всецело лежит на плечах Брюсселя. Россия же долгое время пыталась выправить ситуацию. Своим мнением Мария Захарова поделилась на странице в "Фейсбук".

К слову, недавно Эдерер заявлял, что у Брюсселя были причины порвать связи с Москвой. По его словам, о возобновлении сотрудничества речи пока не идет.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость218030
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Мааааша :) всадив пару дорожек она нам что таки имеет сказать :)))))))
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