Песков заявил о готовности Путина к переговорам с Зеленским

При этом из Киева никакой информации о встрече президентов так и не поступало

Дмитрий Песков подтвердил готовность Владимира Путина к диалогу с Владимиром Зеленским о двусторонних отношениях Москвы и Киева. 

Однако голос Кремля еще раз подчеркнул, что урегулирование конфликта на Донбассе нужно обсуждать с Донбассом, а не с Москвой. При этом пресс-секретарь напомнил украинскому лидеру о приглашении приехать в Москву, пишет РИА "Новости". 

"Как будут дальше формулироваться предложения со стороны Киева, мы не знаем. Но президент готов сесть и поговорить по двусторонним отношениям с Украиной", 

– подытожил Песков. 

Напомним, что ранее Зеленский предложил Путину провести переговоры в Ватикане. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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