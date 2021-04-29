При этом из Киева никакой информации о встрече президентов так и не поступало

Дмитрий Песков подтвердил готовность Владимира Путина к диалогу с Владимиром Зеленским о двусторонних отношениях Москвы и Киева.

Однако голос Кремля еще раз подчеркнул, что урегулирование конфликта на Донбассе нужно обсуждать с Донбассом, а не с Москвой. При этом пресс-секретарь напомнил украинскому лидеру о приглашении приехать в Москву, пишет РИА "Новости".

"Как будут дальше формулироваться предложения со стороны Киева, мы не знаем. Но президент готов сесть и поговорить по двусторонним отношениям с Украиной",

– подытожил Песков.

Напомним, что ранее Зеленский предложил Путину провести переговоры в Ватикане.