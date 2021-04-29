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Дмитрий Песков подтвердил готовность Владимира Путина к диалогу с Владимиром Зеленским о двусторонних отношениях Москвы и Киева.
Однако голос Кремля еще раз подчеркнул, что урегулирование конфликта на Донбассе нужно обсуждать с Донбассом, а не с Москвой. При этом пресс-секретарь напомнил украинскому лидеру о приглашении приехать в Москву, пишет РИА "Новости".
"Как будут дальше формулироваться предложения со стороны Киева, мы не знаем. Но президент готов сесть и поговорить по двусторонним отношениям с Украиной",
– подытожил Песков.
Напомним, что ранее Зеленский предложил Путину провести переговоры в Ватикане.
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