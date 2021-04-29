Болгария выслала российского дипломата и попросила у Москвы помощи

Болгария выслала российского дипломата и попросила у Москвы помощи
Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
София признала, что не может сама установить виновных в истории с оружием

Еще один российский дипломат объявлен персоной нон-грата в Болгарии. Об этом МИД республики сообщил в четверг, 29 апреля.

Вместе с тем, болгарские власти признали, что расследование взрывов на оружейных складах не закончено. Более того, местным правоохранителям требуется помощь в установлении виновных в организации пожара, уничтожении улик и покушении на болгарских граждан. За этой помощь София уже обратилась к российским правоохранительным органам, передает РИА "Новости".

В МИД РФ уже ответили, что на высылку дипломата из Софии последуют "ответные меры". 

Ранее в Болгарии заявили, что подозревают шестерых россиян в причастности к серии взрывов на складах боеприпасов и военных предприятиях на территории Республики, которые произошли в последние 10 лет. Кроме того, граждан РФ заподозрили в покушении на местного "оружейного барона" Эмиля Гебриева.

Напомним, именно ему принадлежал склад в Чехии, сгоревший 7 лет назад. На днях эту история вновь подняли в Праге, раздув из нее громкий дипломатический скандал. В Кремле уже заявили, что не намерены терпеть выходки чехов.

При этом Москва призвала Брюссель провести собственное расследование инцидента в Чехии, поскольку сейчас факты указывают на то, что страна-член ЕС нарушала международные конвенции, в частности, покрывая нелегальную торговлю оружием.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость218030
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друзья из России купили себе паспорта Румынии и Болгарии по 3500 euro.
говорят "на всякий случай".
дожили вы - покумаете паспорта тех стран, которые раньше и за страны то не считали.
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