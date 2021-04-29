Дерипаска выступил за введение цифрового рубля из-за угроз отключения от SWIFT

Дерипаска выступил за введение цифрового рубля из-за угроз отключения от SWIFT
Олег Дерипаска. Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
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Миллиардер призвал власти к скорейшему решению проблемы

Правительство Российской Федерации должно в самом скором времени принять меры по срочному внедрению цифровой валюты в отечественную экономику. Соответствующее заявление сделал миллиардер Олег Дерипаска.

Так, предприниматель заявил, комментируя новость о недавней резолюции Европарламента, в которой говорится о необходимости отключения России от международной финансовой системы SWIFT, что угрозы Европы стали очередным напоминанием для введения цифрового рубля.

"И не только сотрудникам ЦБ, но и всем нам", – высказался предприниматель в своем телеграм-канале.

По словам Дерипаски, вопрос имеет особое значение для России в обеспечении экспортных и импортных расчетов.

Напомним, днем ранее Европарламент принял резолюцию, в которой предложил ввести подобные меры против Москвы из-за украинского кризиса. В проекте также содержится положение об отказе от российских энергоресурсов. Вместе с тем европейцы настаивают на остановке укладки газовой магистрали "Северный поток – 2". По мнению авторов инициативы, подобные меры необходимы в случае "продолжения российской агрессии", которая, по их словам, направлена на Украину.

Недавно Дерипаска раскритиковал Росстат за свежую статистку об уровне доходов среди российского населения. По мнению миллиардера, около 80 млн жителей страны находятся за чертой прожиточного минимума, в то время как приведенный Федеральной службой государственной статистики показатель меньше в четыре раза – чуть более 17 миллионов. Предприниматель считает, что Росстат пускает в ход манипуляции и "жонглирует статистикой".

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость218030
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когда его госдеп взял за коки он быстро подмылся и прилетел на цырлах открыв ротик :)))
но алюминий и ГАЗ у него все равно мы отобрали.
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