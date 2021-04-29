Песков назвал препятствие для встречи Путина с Байденом

Американским партнерам не хватает последовательности

У Москвы и Вашингтона имеются общие интересы, для достижения которых они могли бы успешно взаимодействовать. Но есть объективные причины, почему этого не происходит: Соединенные Штаты совершают противоречивые шаги. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он пояснил, что со стороны Белого дома периодически звучат инициативы о сотрудничестве в некоторых областях. Россия, соответственно, тоже к этому готова. Но буквально на следующий день из США поступает противоположный сигнал.

"Наступает действие по вот тому самому сдерживанию России или проявлению просто каких-то враждебных шагов", – рассказал Песков в эфире Первого канала.

Ранее президент США Джо Байден предложил президенту России Владимиру Путину провести летом саммит на нейтральной территории. И он же, выступая в конгрессе, заявил, что действия Москвы против Америки "могут иметь последствия", передает URA.RU. Как отметила на днях пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, идея встречи сторонами не отвергнута, но ее сроки пока не определены.