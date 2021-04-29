Пограничники обеих стран продолжают огневой контакт

Военная техника появилась у границ Кыргызстана и Таджикистана. По информации медиа, в регионе началась перестрелка, после чего в зону конфликта выдвинулись бронетранспортеры с танками.

Как отмечает телеграм-канал Mash, правительства обеих республик в настоящее время работают над урегулированием конфликта. Замглавы правительства Киргизии Артем Новиков возглавит рабочую группу со стороны Бишкека.

Так, на опубликованных кадрах продемонстрирована военная техника, которая проезжает по автотрассе. Происходящее снимают на камеру местные жители.

29 апреля на границе Кыргызстана и Таджикистана произошел вооруженный конфликт, в ходе которого пострадали четыре человека. Обе стороны обвиняют друг друга в разжигании конфликта. Замглавы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев заявил "Интерфаксу", что ситуация стала неподконтрольной, в настоящее время перестрелка продолжается.

При этом таджикская сторона заявила, что вина лежит на киргизских военнослужащих, которые, по мнению Душанбе, первыми открыли огонь по позициям погранслужбы Таджикистана. Согласно приведенным данным, инцидент произошел у водораспределительного пункта "Головной" в верховьях реки Исфар. Душанбе обвиняет Бишкек в нарушении соглашения и захвате пункта для завладения водного объекта, который используется для водоснабжения обеих стран.

По последним данным, в результате перестрелки скончался один человек. В Минздраве Киргизии сообщили, что пострадали шесть человек, отмечает "Лайф". Вооруженный конфликт продолжается между пограничниками обеих республик.



