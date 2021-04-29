"Государство Х" строило планы по отключению энергосистемы в Белоруссии - Песков

"Государство Х" строило планы по отключению энергосистемы в Белоруссии - Песков
Дмитрий Песков. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
В Москве понимают весь объем провалившегося госпереворота в Республике

Иностранное государство руководило белорусскими заговорщиками, строившими планы по ликвидации президента страны Александра Лукашенко и блокировке всей энергосистемы Республики. Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков.

Он отметил, что без помощи или поручения "государства Х" такие операции невозможно планировать и выполнять.

"Группа эмигрантов в Америке не может говорить о кибердействиях, направленных на блокирование энергосистемы страны", – цитирует РИА "Новости" голос Кремля.

Песков подчеркнул, что руководство РФ осознает весь масштаб попытки госпереворота в Белоруссии.

"Есть понимание: мы все слышали признательные показания и мы представляем объем заговора", – сказал пресс-секретарь главы государства.

Также Песков добавил, что участники заговора против Лукашенко и членов его семьи уже дали признательные показания.

Накануне белорусский телеканал ОНТ выпустил документальный фильм, в котором трое из четырех фигурантов громкого дела рассказали, как планировалась ликвидация бацьки, а также захват ряда стратегических объектов в стране. Под видеокамеру эти люди, арестованные ранее совместно с КГБ и ФСБ – юрист Юрий Зенкович, лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев и политолог Александр Федута, – признали свою вину.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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