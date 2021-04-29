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Иностранное государство руководило белорусскими заговорщиками, строившими планы по ликвидации президента страны Александра Лукашенко и блокировке всей энергосистемы Республики. Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков.
Он отметил, что без помощи или поручения "государства Х" такие операции невозможно планировать и выполнять.
"Группа эмигрантов в Америке не может говорить о кибердействиях, направленных на блокирование энергосистемы страны", – цитирует РИА "Новости" голос Кремля.
Песков подчеркнул, что руководство РФ осознает весь масштаб попытки госпереворота в Белоруссии.
"Есть понимание: мы все слышали признательные показания и мы представляем объем заговора", – сказал пресс-секретарь главы государства.
Также Песков добавил, что участники заговора против Лукашенко и членов его семьи уже дали признательные показания.
Накануне белорусский телеканал
ОНТ выпустил документальный фильм, в котором трое из четырех фигурантов громкого дела рассказали, как планировалась ликвидация бацьки, а также захват ряда стратегических объектов в стране. Под видеокамеру эти люди, арестованные ранее совместно с КГБ и ФСБ –
юрист Юрий Зенкович,
лидер оппозиционной партии БНФ
Григорий Костусев и политолог Александр Федута, –
признали свою вину.
То, что сейчас творят чехи, не останется без последствий