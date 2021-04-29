Пашинян спрогнозировал отношения Москвы и Еревана после выборов в Армении

И.о. премьера не стал оценивать свои шансы на переизбрание

Совсем скоро в Армении пройдут парламентские выборы, на которых среди прочего будет решаться судьба Никола Пашиняна. И.о. премьера страны высказался о том, что будет в отношениях его государства с Россией после голосования, промолчав о своих шансах. 

По его словам, между двумя странами ничего не изменится – отношения останутся такими же хорошими. Пашинян отметил – главное, чтобы выборы прошли свободно и законно, передает "Пятый канал"

Парламентские выборы в Армении пройдут 20 июня. Пашинян 25 апреля подал в отставку, чтобы иметь возможность переизбраться. Жители Армении ополчились на своего лидера после подписания мирного соглашения с Азербайджаном в ходе конфликта в Нагорном Карабахе.

Эксперты полагают, что у Пашиняна есть все шансы вновь стать премьером страны. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров

"Россия не будет терпеть": в Кремле жестко ответили на действия Чехии

То, что сейчас творят чехи, не останется без последствий

Изменения с 1 мая: россиян ждут хорошие и плохие новости

Перемены затронут разные сферы жизни

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей