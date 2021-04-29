И.о. премьера не стал оценивать свои шансы на переизбрание

Совсем скоро в Армении пройдут парламентские выборы, на которых среди прочего будет решаться судьба Никола Пашиняна. И.о. премьера страны высказался о том, что будет в отношениях его государства с Россией после голосования, промолчав о своих шансах.

По его словам, между двумя странами ничего не изменится – отношения останутся такими же хорошими. Пашинян отметил – главное, чтобы выборы прошли свободно и законно, передает "Пятый канал".

Парламентские выборы в Армении пройдут 20 июня. Пашинян 25 апреля подал в отставку, чтобы иметь возможность переизбраться. Жители Армении ополчились на своего лидера после подписания мирного соглашения с Азербайджаном в ходе конфликта в Нагорном Карабахе.

Эксперты полагают, что у Пашиняна есть все шансы вновь стать премьером страны.